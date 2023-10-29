Milli Savunma Bakanlığı’ndan Cumhuriyet’in 100. yılına özel paylaşım: Özgürlük tutkusu damarlarımda...

TÜRKİYE YÜZYILI'NDA 85 MİLYON BİR ARADA

MSB'nin sosyal medya hesabından Cumuhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünün kutlandığı mesajda, Cumhuriyet'in kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Mesajda, "Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya, Türkiye Yüzyılı'nda 85 milyon bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.