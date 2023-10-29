Milli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100. yılına özel paylaşım: Özgürlük tutkusu damarlarımda...
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda Cumhuriyet'in 100.yıl dönümü kutlandı. Yapılan paylaşımda "Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya, Türkiye Yüzyılı'nda 85 milyon bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlandı.
TÜRKİYE YÜZYILI'NDA 85 MİLYON BİR ARADA
MSB'nin sosyal medya hesabından Cumuhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünün kutlandığı mesajda, Cumhuriyet'in kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.
Mesajda, "Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya, Türkiye Yüzyılı'nda 85 milyon bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze Türkiye'deki ve Türk ordusunun katettiği mesafeye ilişkin görüntüler, 100. Yıl Marşı'ndan "Özgürlük tutkusu damarlarımda/ Çelikten her nefer semalarımda / Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize/ Tek yürek bu millet en zor anında." dizeleriyle verildi.
Cumhuriyetimizin 100'üncü Yıl Dönümü kutlu olsun! Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var… pic.twitter.com/wJU8nmGTH3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2023
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