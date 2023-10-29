29 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100. yılına özel paylaşım: Özgürlük tutkusu damarlarımda...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100. yılına özel paylaşım: Özgürlük tutkusu damarlarımda...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Cumhuriyet’in 100. yılına özel paylaşım: Özgürlük tutkusu damarlarımda...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda Cumhuriyet'in 100.yıl dönümü kutlandı. Yapılan paylaşımda "Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya, Türkiye Yüzyılı'nda 85 milyon bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlandı.

TÜRKİYE YÜZYILI'NDA 85 MİLYON BİR ARADA

MSB'nin sosyal medya hesabından Cumuhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünün kutlandığı mesajda, Cumhuriyet'in kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Mesajda, "Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya, Türkiye Yüzyılı'nda 85 milyon bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze Türkiye'deki ve Türk ordusunun katettiği mesafeye ilişkin görüntüler, 100. Yıl Marşı'ndan "Özgürlük tutkusu damarlarımda/ Çelikten her nefer semalarımda / Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize/ Tek yürek bu millet en zor anında." dizeleriyle verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA