Başkan Erdoğan'ın katil İsrail'i dize getirmesi Netanyahu'yu kudurttu! "Savaş suçlusu İsrail" sözleri sonrası skandal ifadeler

Mescid-i Aksa'nın, İslam'ın ve Hristiyanlığın kutsallarının savunulması konusunda Gazze'nin İsrail'in karşısında tek başına durduğunu söyleyen Maruf, "Gazze bugün tek başına duruyor ve kimseden yanında savaşmasını istemedi ve istemeyecek." diye konuştu.

Maruf, bazı Arap ve İslam ülkelerinin "İsrail ile normalleşmesinin ve dökülen kanı durdurmamasının utanç verici" olduğunu kaydetti.

İsrail'de basılan ve Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç edilmesi çağrılarının bulunduğu bir broşürü yırtan Maruf, "Bunların bizim için bir kıymeti yok. Gazze'deki bir çocuk bile bunlara itibar etmiyor." dedi.

Maruf, İsrail'in tüm bombardımanına rağmen gün içinde güneye doğru değil tam aksi yöne, kuzeye doğru binlerce kişinin "teslim olmayacağız" mesajıyla akın ettiğini söyledi.