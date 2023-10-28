Başkan Erdoğan'dan Netanyahu ile Hamas'ı aynı kefeye koyan Meral Akşener'e sert tepki: Yazıklar olsun!
Katil İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik uyguladığı soykırıma dünya çapında tepkiler yükselmeye devam ediyor. Öte yandan siyaset kisvesi altında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Netanyahu terörü ile Hamas terörü aynı şeydir" sözleri büyük tepki çekmişti. Başkan Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi'nde Akşener'in vicdanlara sığmayan skandal sözlerine "Yazıklar olsun. Hamas nedir, Hamas kimdir bundan bi haber olan bedhahlar talihsizler var. Onlara ülkemde oy atanlar da şu anda iyi düşünmesi lazım. Onlara oy verenler iyi düşünmesi lazım" ifadeleriyle karşılık verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün düzenlediği grup toplantısında İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki göstermek yerine hedef yanıltmayı ve insalık dışı katliama karşı taraf kalmayı tercih etti. Filistin'e destek verenleri 'Samimiyetsizlikle' suçlayan Meral Akşener, İsrail yanlısı ifadeler kullanarak Hamas'ın da çocukları öldürdüğünü ifade etti.
Akşener şunları söyledi;
İsrail Gazze'yi adeta bir atış talimi alanına çevirdi. Çocuklar Netanyahu'nun elinde katledildi. Bir çatışma ancak bu kadar onursuz, bu kadar şerefsiz olabilir.
Gerçekler tüm çıplaklığıyla konuşulmalıdır. O gerçek de Netanyahu bir savaş suçlusudur, bir çocuk katilidir.
Hamas'ın terör saldırılarında binden fazlası sivil olmak üzere, 1400 İsrail vatandaşı, hayatını kaybetmişti. İsrail'in karşı saldırılarında ise dört binden fazla sivil Filistinli, hayatını kaybetti.
Sivilleri, çocukları öldüren Netanyahu terörüyle, müzik festivalinde gençleri tarayan, Hamas terörü, aynı şeydir. Ve sıfatına bakılmadan, hak ettiği gibi, bir katil gibi, bir terörist gibi muamele görmelidir.
Eğer gerçekten samimiyseniz Netanyahu'ya gösterdiğiniz tavrı kadın ve çocuk demeden acımasızca öldüren Hamas'a da gösterilmelidir.
"YAZIKLAR OLSUN"
Akşener'in bu skandal tavrına Büyük Filistin Mitingi'nde konuşan Başkan Erdoğan, duyarsız kalamadı.
"Netanyahu terörü ile Hamas terörü aynı şeydir" ifadelerini kullanan Meral Akşener'e yanıt veren Erdoğan "Maalesef ülkemin siyasileri içerisinde Hamas'ı Netanyahu'ya bırakan talihsizler var. Netanyahu nasıl teröristse Hamas'da teröristmiş. Yazıklar olsun. Hamas nedir, Hamas kimdir bundan bi haber olan bedhahlar talihsizler var. Onlara ülkemde oy atanlar da şu anda iyi düşünmesi lazım. Onlara oy verenler iyi düşünmesi lazım. Bugün burada yaşadığımızı tarih bize yaşatmasın inşallah" dedi.
"GAZZE'Yİ UZAKTA ÇOK UZAKTA BİZİMLE HİÇ ALAKASI OLMAYAN BİR YER GİBİ GÖRÜYOR"
Bizim ve bizden önceki kuşağın gençliği dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizin yaşadığı acıları takip etmekle, anlatmakla, telkin etmekle geçti. Kırım'dan Karabağ'a, Bosna'dan Kerkük'e, Filistin'den Türkistan'a, Afganistan'dan Çeçenistan'a pek çok coğrafya için biz gözyaşı döktük. Ömrümüz boşuna geçmedi. Bugün birileri Gazze'yi uzakta çok uzakta bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor hatta bunu ne yazık ki açıkça söylüyor.
"HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR DEDİM, İSRAİL ÇOK RAHATSIZ OLDU"
Hiç şüphe yok ki Türkiye tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla, medeniyetiyle büyük bir devlettir. Aynı zamanda Türkiye sahip olduğu tüm vasıflarından yana asla bitmeyecek büyük tehditlerin, büyük projelerin hedefinde bir ülkedir. Ülkemizin güneyinde, kuzeyinde, doğusunda, batısında ve hatta bunların ötesinde yaşanan hiç bir hadisenin çıkan hiç bir krizin, kurulan hiç bir ittifakın Türkiye üzerine oynanan oyunlardan bağımsız olmadığını bilin. Hamas terör örgütü değildir dedim ya, bundan İsrail çok rahatsız oldu. Zaten başka bir şey beklemiyorduk. Bunu söyleyeceğinizi biliyorduk. Bunu bildiğimiz için de açık ve net olarak ifade ettik. Ve inşallah ne diyoruz, biz buna iman etmişiz, buna imanımız var. Galip olan sadece Allah'tır.
"HAMAS BİR TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL MÜCAHİTLER GRUBUDUR"
Başkan Erdoğan, Hamas terör örgütü değil, mücahitler grubudur ifadelerini aktardığı konuşmasında ise şu cümleleri aktarmıştı;
İsrail ve dünyaya sesleniyorum. Toplantılar yapıyorlar, son toplantıda Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, Batı'nın sana borcu çok, ama Türkiye'nin sana borcu yok . Bu İsrail çocukları öldürüyor, o çocukların halini gördük, bunların paramparça oluşuna asla izin vermeyiz, çünkü insanlıktan nasibimizi aldık. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur.
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