Başkan Erdoğan’dan Netanyahu ile Hamas’ı aynı kefeye koyan Meral Akşener’e sert tepki: Yazıklar olsun!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün düzenlediği grup toplantısında İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki göstermek yerine hedef yanıltmayı ve insalık dışı katliama karşı taraf kalmayı tercih etti. Filistin'e destek verenleri 'Samimiyetsizlikle' suçlayan Meral Akşener, İsrail yanlısı ifadeler kullanarak Hamas'ın da çocukları öldürdüğünü ifade etti.

Akşener şunları söyledi;

İsrail Gazze'yi adeta bir atış talimi alanına çevirdi. Çocuklar Netanyahu'nun elinde katledildi. Bir çatışma ancak bu kadar onursuz, bu kadar şerefsiz olabilir.

Gerçekler tüm çıplaklığıyla konuşulmalıdır. O gerçek de Netanyahu bir savaş suçlusudur, bir çocuk katilidir.

Hamas'ın terör saldırılarında binden fazlası sivil olmak üzere, 1400 İsrail vatandaşı, hayatını kaybetmişti. İsrail'in karşı saldırılarında ise dört binden fazla sivil Filistinli, hayatını kaybetti.

Sivilleri, çocukları öldüren Netanyahu terörüyle, müzik festivalinde gençleri tarayan, Hamas terörü, aynı şeydir. Ve sıfatına bakılmadan, hak ettiği gibi, bir katil gibi, bir terörist gibi muamele görmelidir.

Eğer gerçekten samimiyseniz Netanyahu'ya gösterdiğiniz tavrı kadın ve çocuk demeden acımasızca öldüren Hamas'a da gösterilmelidir.