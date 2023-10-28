Cumhuriyet 100 yaşında! AK Parti’den Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel paylaşım: Türkiye Yüzyılı rotamız
AK Parti resmi X hesabından 29 Ekim’de kutlanacak olan Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için “Cumhuriyetimizin yüz akı olmak için çalıştık” başlığıyla paylaşım yaptı.
29 Ekim Cumhuriyetin 100'üncü yılı vesilesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 81 vilayetteki tüm vatandaşlara evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süslemeleri çağrısında bulunmuştu.
"TÜRKİYE YÜZYILI ROTAMIZ"
AK Parti'den Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel "Türkiye Yüzyılı rotamız" paylaşımı geldi.
AK Parti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda "21 yıldır 100 yıllık Cumhuriyetimizin yüz akı olmak için çalıştık. 100 yıllık gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'ye ve Türk milletine sunulan yerli ve milli değerlerin, yatırımların yansıtıldığı AK Parti'nin 100'üncü yıl videosunda, Başkan Erdoğan'ın "Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız" sözleri yer aldı.
"21 yıldır 100 yıllık Cumhuriyetimizin yüz akı olmak için çalıştık."— AK Parti (@Akparti) October 28, 2023
100 yıl gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız.
Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.#29EkimCumhuriyetBayramı pic.twitter.com/9wzu646z3F
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı 2024 Ocak'ta ne kadar, kaç TL olacak? Zamlı maaşlar ortaya çıktı! İşte son rakamlar...
- Bankalar duyurdu! Faiz oranları değişti! 2 milyon TL konut kredisinin aylık ödeme miktarı...
- Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye var mı? 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme tarihleri 2023...
- Kadrolar açıldı! İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak! 2023 yeni ilan listesi, personel alımı başvuru şartları...
- Büyük Filistin mitingi saat kaçta, nerede, nasıl gidilir? 28 Ekim BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN?
- Kasım celbi açıklandı mı son dakika 2023? MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet: Seçim ve sınıflandırma sonuçları...
- HAC KURA TARİHİ 2024 | Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? hac.gov.tr
- Gelinim Mutfakta 26 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 Ekim 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları! Çeyrek, gram, tam...
- 28 Ekim özel sektöre tatil mi? 28 Ekim mesai ücreti var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
- FB maçı ne zaman? Fenerbahçe Ludogorets maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- İŞKUR detayları duyurdu! 2023 Ekim ayı güvenlik, büro, temizlik görevlisi, TYP işçi alımı ilan listesi yayınlandı! Kadro, kontenjan, şartlar...