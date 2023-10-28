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Cumhuriyet 100 yaşında! AK Parti’den Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel paylaşım: Türkiye Yüzyılı rotamız

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Giriş Tarihi: 28.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
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Cumhuriyet 100 yaşında! AK Parti’den Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel paylaşım: Türkiye Yüzyılı rotamız

AK Parti resmi X hesabından 29 Ekim’de kutlanacak olan Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için “Cumhuriyetimizin yüz akı olmak için çalıştık” başlığıyla paylaşım yaptı.

29 Ekim Cumhuriyetin 100'üncü yılı vesilesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 81 vilayetteki tüm vatandaşlara evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süslemeleri çağrısında bulunmuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILI ROTAMIZ"

AK Parti'den Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel "Türkiye Yüzyılı rotamız" paylaşımı geldi.

AK Parti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda "21 yıldır 100 yıllık Cumhuriyetimizin yüz akı olmak için çalıştık. 100 yıllık gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'ye ve Türk milletine sunulan yerli ve milli değerlerin, yatırımların yansıtıldığı AK Parti'nin 100'üncü yıl videosunda, Başkan Erdoğan'ın "Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız" sözleri yer aldı.

Başkan Erdoğan’dan 100’üncü yıl çağrısı
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