Cumhuriyet 100 yaşında! AK Parti’den Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel paylaşım: Türkiye Yüzyılı rotamız

Türkiye'ye ve Türk milletine sunulan yerli ve milli değerlerin, yatırımların yansıtıldığı AK Parti'nin 100'üncü yıl videosunda, Başkan Erdoğan'ın "Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız" sözleri yer aldı.

"21 yıldır 100 yıllık Cumhuriyetimizin yüz akı olmak için çalıştık."



100 yıl gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız.



Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.#29EkimCumhuriyetBayramı pic.twitter.com/9wzu646z3F — AK Parti (@Akparti) October 28, 2023