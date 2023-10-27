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Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul’da Büyük Filistin Mitingi! Uluslararası katılım sağlanacak

SON DAKİKA HABERİ | Siyonist katil terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamlarına Türkiye'den güçlü bir ses yükselecek. AK Parti, İstanbul İl Başkanlığı tarafından tertip edilen 'Büyük Filistin Mitingi'ne hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik yaptığı Cumhur İttifakı liderlerinin tam kadro katılacağı mitinge yabancı devlet başkanları da davet edildi. Diğer yandan miting ile ilgili Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında geçen diyaloğa dair bir detay da paylaşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi paylaşımı...

Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 22:07
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Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul’da Büyük Filistin Mitingi! Uluslararası katılım sağlanacak

Türkiye, mazlum Filistin halkı için dünyayı seferber etti.

İsrail'in katliamlarına "dur" diyen Başkan Erdoğan liderliğinde tarihi bir buluşma İstanbul'da gerçekleşecek.

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Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul’da Büyük Filistin Mitingi! Uluslararası katılım sağlanacak

Başkan Erdoğan öncülüğünde Filistin'deki katliamın durdurulması için diplomatik girişimlerini sürdürürken, AK Parti de İsrail zulmünü dünyaya haykırmak ve dünyaya Filistin'in haklı davasını duyurmak için milyonlarca vatandaşı bir araya getirecek.

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Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul’da Büyük Filistin Mitingi! Uluslararası katılım sağlanacak

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ ZAMAN SAAT KAÇTA?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü saat 15.00te "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek.

İsrail vahşetine dikkat çekmek, Özgür Filistin davasına destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek büyük mitinge Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra devlet başkanlarının da katılması bekleniyor.

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Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul’da Büyük Filistin Mitingi! Uluslararası katılım sağlanacak

DEV MİTİNGE HANGİ DEVLET BAŞKANLARI DAVET EDİLDİ?

Mitinge yabancı devlet başkanlarının yanı sıra ruhani liderlerin de davet edildiği öğrenildi.

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Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul’da Büyük Filistin Mitingi! Uluslararası katılım sağlanacak

Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman, Mısır Başkan Abdulfettah el Sisi'nin çağırıldığı miting için Libya, Lübnan, Ürdün'e de devlet başkanları düzeyinde davet gitti.