Türkiye’den 100 savaş gemisiyle gövde gösterisi! Hepsi İstanbul Boğazı’na inecek! Milyonları gururlandıracak an...

GEÇİT 17.00'DE BAŞLAYACAK

Geçit töreninin saat 17.00'de başlayacağı ve Türk Yıldızları'nın saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacağı bilgisi de aktarıldı. SOLOTÜRK'ün ise Ankara'da 13.00'te uçacağı sonra ise İstanbul Boğazı'nda 16.40'ta uçacağı kaydedildi.