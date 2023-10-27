Türkiye'den 100 savaş gemisiyle gövde gösterisi! Hepsi İstanbul Boğazı'na inecek! Milyonları gururlandıracak an...
Cumhuriyet'in 100. yılına özel kutlama hazırlıkları sürerken Milli Savunma Bakanlığı aralarında TCG Anadolu'nun da olduğu 100 savaş gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçeceğini duyurdu. O tarihi anlarda ortaya çıkacak görkemli kareler şimdiden milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. İşte detaylar...
Cumhuriyet'in 100. yılına özel gösteri hazırlıkları devam ederken Milli Savunma Bakanlığı 100 Türk savaş gemisinin İstanbul Boğazı'na ineceğini duyurdu.
100 SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZA İNİYOR
MSB'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda TCG ANADOLU'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle geçit töreni yapacağız. Tüm halkımızı İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz." denildi.
GEÇİT 17.00'DE BAŞLAYACAK
Geçit töreninin saat 17.00'de başlayacağı ve Türk Yıldızları'nın saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacağı bilgisi de aktarıldı. SOLOTÜRK'ün ise Ankara'da 13.00'te uçacağı sonra ise İstanbul Boğazı'nda 16.40'ta uçacağı kaydedildi.
DONANMA TARİHİNİN EN BÜYÜK GEÇİDİ
Geçit töreninde birkaç ay önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren Türkiye'nin ilk İHA gemisi TCG Anadolu da katılacak. Faaliyet, donanma tarihinin en büyük geçit töreni olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı 2024 Ocak'ta ne kadar, kaç TL olacak? Zamlı maaşlar ortaya çıktı! İşte son rakamlar...
- Bankalar duyurdu! Faiz oranları değişti! 2 milyon TL konut kredisinin aylık ödeme miktarı...
- Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye var mı? 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme tarihleri 2023...
- Kadrolar açıldı! İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak! 2023 yeni ilan listesi, personel alımı başvuru şartları...
- FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN? Büyük Filistin mitingi saat kaçta, nerede, nasıl gidilir?
- Kasım celbi açıklandı mı son dakika 2023? MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet: Seçim ve sınıflandırma sonuçları...
- HAC KURA TARİHİ 2024 | Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? hac.gov.tr
- Gelinim Mutfakta 26 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 Ekim 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları! Çeyrek, gram, tam...
- 28 Ekim özel sektöre tatil mi? 28 Ekim mesai ücreti var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
- FB maçı ne zaman? Fenerbahçe Ludogorets maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- İŞKUR detayları duyurdu! 2023 Ekim ayı güvenlik, büro, temizlik görevlisi, TYP işçi alımı ilan listesi yayınlandı! Kadro, kontenjan, şartlar...