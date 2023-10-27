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Türkiye'den 100 savaş gemisiyle gövde gösterisi! Hepsi İstanbul Boğazı'na inecek! Milyonları gururlandıracak an...

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Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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Türkiye’den 100 savaş gemisiyle gövde gösterisi! Hepsi İstanbul Boğazı’na inecek! Milyonları gururlandıracak an...

Cumhuriyet'in 100. yılına özel kutlama hazırlıkları sürerken Milli Savunma Bakanlığı aralarında TCG Anadolu'nun da olduğu 100 savaş gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçeceğini duyurdu. O tarihi anlarda ortaya çıkacak görkemli kareler şimdiden milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Cumhuriyet'in 100. yılına özel gösteri hazırlıkları devam ederken Milli Savunma Bakanlığı 100 Türk savaş gemisinin İstanbul Boğazı'na ineceğini duyurdu.

100 SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZA İNİYOR

MSB'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda TCG ANADOLU'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle geçit töreni yapacağız. Tüm halkımızı İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz." denildi.

GEÇİT 17.00'DE BAŞLAYACAK

Geçit töreninin saat 17.00'de başlayacağı ve Türk Yıldızları'nın saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacağı bilgisi de aktarıldı. SOLOTÜRK'ün ise Ankara'da 13.00'te uçacağı sonra ise İstanbul Boğazı'nda 16.40'ta uçacağı kaydedildi.

DONANMA TARİHİNİN EN BÜYÜK GEÇİDİ

Geçit töreninde birkaç ay önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren Türkiye'nin ilk İHA gemisi TCG Anadolu da katılacak. Faaliyet, donanma tarihinin en büyük geçit töreni olacak.

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