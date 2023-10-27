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Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara 100'üncü yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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Başkan Erdoğan’dan vatandaşlara 100’üncü yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyet'in 100’üncü yaşını selamlamaya davet etti.

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