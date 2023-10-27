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Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu! Asansör kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ailesiyle görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2023
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Başkan Erdoğan’dan taziye telefonu! Asansör kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın ailesiyle görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın babasına taziyelerini iletti.

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