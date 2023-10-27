CHP’de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında bir kavga daha patlak verdi! İmamoğlu delegeleri toplayıp Özel’i işaret etti





KILIÇDAROĞLU BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURMAK İSTİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine bayrak açan Ekrem İmamoğlu'na bu teklifi yapması ilginç bulunurken Kılıçdaroğlu'nun asıl amacının bir taşla ili kuş vurmak olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu bu hamle ile hem İmamoğlu'nun kurultay sürecinde tarafsız kalmasını hem de "Özgür Özel'i devirip kendi zaferini İmamoğlu'nun ağzıyla ilan etmeyi" amaçladı. İmamoğlu destekçilerinin sosyal medyada "Kılıçdaroğlu tuzak kuruyor, oyuna gelme" diye çağrı yapması da bunun bir yansıması...

EKREM İMAMOĞLU'NDAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI YENİ HAMLE

Divan başkanlığı teklifini kabul eden Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun umduğu gibi "tarafsız" kalmayacağını açıklayıp İstanbul delegelerinden Özgür Özel lehine imza topladı. İmamoğlu delegelerle toplantının ardından da Özgür Özel ile buluşup "CHP'de değişimi" konuştu.

Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası parmak sallayan İmamoğlu'nun Özel ile kahve içerken poz vermesi ayrı bir detay olarak dikkat çekti.