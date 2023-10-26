CHP yandaşı Can Ataklı’dan skandal ifadeler: Hamas dinci terör örgütüdür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Grup toplantısında yaptığı açıklamasında, "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." ifadelerine yer verdi. Erdoğan'ın bu açıklaması CHP yandaşı Can Ataklı'yı rahatsız etti.

Bütün medya imkanlarını kullanıp "mazlum" İsrail algısı yaparak katliamı hem maddi hem manevi olarak destekleyen Batı'nın propagandasını Türkiye'den destekleyen sesler çıktı.