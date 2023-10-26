CHP yandaşı Can Ataklı'dan skandal ifadeler: Hamas dinci terör örgütüdür
Katil İsrail Gazze'de cami, okul, kilise, hastane ayırt etmeden kadın ve çocukların üstüne bomba yağdırıyor. CHP yandaşı Can Ataklı, sosyal medyada İsrail'in binlerce çocuk ve sivili katlettiği olaylarda, İsrail'i savunarak skandal ifadeler kullandı. Ataklı Hamas için, "Hamas dinci terör örgütüdür" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Grup toplantısında yaptığı açıklamasında, "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." ifadelerine yer verdi. Erdoğan'ın bu açıklaması CHP yandaşı Can Ataklı'yı rahatsız etti.
Bütün medya imkanlarını kullanıp "mazlum" İsrail algısı yaparak katliamı hem maddi hem manevi olarak destekleyen Batı'nın propagandasını Türkiye'den destekleyen sesler çıktı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ CAN ATAKLI'YI DA RAHATSIZ ETTİ
Can Ataklı 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğü, 17 bin 439 kişinin yaralandığı katliamlarda İsrail'i savunarak "Hamas dinci terör örgütüdür. Bunun asıl etkisi Türkiye'ye yansıyacak. İçerideki etkisi ne olur biliyor musunuz Ne kadar dinci terör örgütü varsa bunların hepsi meşrulaşır ve çok rahatlarlar." dedi.
"BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ" HAMAS PROPAGANDASINA DÖNÜŞECEK"
Ataklı Türkiye'nin katliama karşı insani duruşunu göstereceği Başkan Erdoğan'ın da katılacağı Cumartesi günü planlanan 'Büyük Filistin Mitingi' hakkında "İstanbul'da yapılacak miting korkarım ki Hamas propagandasına dönüşecek." dedi.
DAHA ÖNCE "İSRAİL DAHA MEDENİ DAHA İNSANİ" DEMİŞTİ
Ataklı daha önce de "İsrail çok güçlü bir ülke Hamas'tan bin kat daha akıllı. Daha medeni dünya insanlar" demişti.
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