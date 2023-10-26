Türkiye’nin dönüşümüne GYODER destek! Deprem bölgesi şahlanıyor

Açıklamada, zirvedeki konuşmasına yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, dünyanın iklim değişikliği ve şehircilikle ilgili çok büyük bir risk altında olduğunu belirtti.

Tuzcuoğlu, "Tarihimize baktığımızda yaşanan göçlerin büyük kısmının iklim değişikliği krizi sebebiyle olduğunu görüyoruz. Orman yangınları, seller, deprem, denizlerdeki müsilajlar hepsi yaşanan iklim değişikliği ile ortaya çıkıyor. Her alanda yeşil dönüşümü başlatmalıyız. Aksi takdirde bu tahribatlarla karşı karşıya kalırız. İstanbul'da riskli yapılardaki iyileşmeyi sağlamak için sahadayız." ifadelerini kullandı.

Şu anda 170 bin yapının iyileştirilme sürecinin devam ettiğini kaydeden Tuzcuoğlu, "'Bizim Şehir' adında bir pilot uygulama yaptık. Burada ana kriterlerimiz; şehirlerin kimlikli, sağlıklı, insan merkezli, çevreci ve teknolojiyi insana faydalı olarak kullanan şehirler olarak ortaya çıktı. Biz bir medeniyet kuracaksak bu perspektiften bakabilmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.