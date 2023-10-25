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Savaş muhabirinin eşi, oğlu ve kızı katil İsrail tarafından katledildi! ABD Dışişleri Bakanı Blinken 'sesini kesin' demişti

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Giriş Tarihi: 26.10.2023 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023
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Savaş muhabirinin eşi, oğlu ve kızı katil İsrail tarafından katledildi! ABD Dışişleri Bakanı Blinken ’sesini kesin’ demişti

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, Al-Jazeera televizyonunun muhabiri Vail el-Dahduh'un ailesinden çok sayıda kişiyi öldü. Wael Al-Dahdouh'un eşi, oğlu ve kızı katil İsrail'in hava saldırısında öldürüldü. Canlı yayında Al Jazeera kanalından duyuran muhabir, "Meslektaşımız Wael Al Dahdouh’un eşi ve oğlu şehit oldu. Meslektaşımız Wael’e başsağlığı dileriz." diyerek açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geride kalan gün Al Jazeera'nın "sesinin kesilmesini" istemişti.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, Al-Jazeera televizyonunun muhabiri Vail el-Dahduh'un ailesinden çok sayıda kişiyi öldü.

BUGÜN EŞİ OĞLU VE KIZI ÖLDÜRÜLDÜ

Katar merkezli Al-Jazeera kanalından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında meslektaşımız Vail el-Dahduh'un eşi, oğlu ve kızı da dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi şehit oldu." ifadesi kullanıldı.

TERÖR DESTEKÇİSİ ABD'NİN BAKANI 'SESİNİ KESİN' DEMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geride kalan gün Al Jazeera'nın "sesinin kesilmesini" istemişti.

Gazeteci Dahduh'un ailesinin İsrail saldırılarıyla yerinden edildiği için Nuseyrat'taki eve sığındıkları belirtildi.

Al-Jazeera'da yayınlanan görüntülerde yaşlı gözlerle öldürülen oğluna veda eden Dahduh, "Bunlar korku ve yıkımın gözyaşları değil, insanlık gözyaşlarıdır. İşgal defolsun. (İsrail ordusu) Çocuklarımızla bizden intikam alıyorlar." dedi.

Dahduh'un, İsrail ordusunun evini bombalayarak öldürdüğü küçük kızını kucağında taşıdığı görüntüler de hüzünlü anlara sahne oldu.

Al-Jazeera'dan Editör Muhammed Muavvad da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dahduh'un evine İsrail ordusunun saldırı düzenlediği haberini canlı yayında aldığını kaydetti.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden de Dahduh'un ailesi için taziye mesajı yayımlandı.

Dahduh'un önemli çalışmalarının hatırlatıldığı açıklamada, İsrail'in Gazze halkının yanı sıra gazetecileri de hedef aldığı vurgulandı.

KATİL İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

ACI HABERİ VERİRKEN CANLI YAYINDA ZOR ANLAR YAŞADI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun muhabiri Vail ed-Dahduh'un ailesi öldürüldü. Acı haberi canlı yayın yaparken alan Dahduh, "Çocuklarımızla bizden intikam alıyorlar" dedi.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 43 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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