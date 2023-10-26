2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı: Kredi kartına taksitte ilave önlem

KREDİ KARTINA TAKSİTTE İLAVE ÖNLEM



Programa göre enflasyonu artıran tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek. Bu amaçla öncelikle kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak.