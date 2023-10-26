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2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı: Kredi kartına taksitte ilave önlem

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Giriş Tarihi: 26.10.2023 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023
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2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı: Kredi kartına taksitte ilave önlem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı", Resmi Gazete'de yayımlandı. Programa göre, büyümenin 2024'te yüzde 4 olması öngörülürken, enflasyon hedefi gelecek yıl sonu için yüzde 33 olarak belirlendi. Öte yandan, kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacağı belirtildi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Programda enflasyon ve para politikası başlığında yeni tedbirlere yer verildi.

KREDİ KARTINA TAKSİTTE İLAVE ÖNLEM

Programa göre enflasyonu artıran tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek. Bu amaçla öncelikle kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak.

FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Kira ve konut fiyat gelişmeleri dikkate alınarak konut arzı hızla artırılacak.



Depremin konut stokuna etkisini telafi için yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek.

Konut ve iş yeri kiraları ile ikinci el araç satışları için dijital kayıt sistemi kurulacak.

Kamuya taşıt alımında yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilecek.



Bu amaçla Togg ile yapılan protokol kapsamında alınan araçlar kamu kurumlarına tahsis edilecek.

25 yaş altındaki üniversite öğrencilerinin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olmasını sağlayacak teşvikler geliştirilecek.

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