Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP'den Ferdi Tayfur'lu dikkat çeken "Gazze" videosu
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Siyonist katil İsrail'e, acımasız saldırılarını durdurması için verdiği 24 saatlik sürenin dolması üzerine MHP'nin resmi hesabından Ferdi Tayfur'lu bir Gazze videosu paylaşıldı.
Cumhur İttifakı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile kol kola yol yürüyen İslam ve Türkiye sevdalısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyonist İsrail'in Gazze'deki büyük katliamlarına ilk andan itibaren sert tepki göstermiş ve atılması gereken adımları bir bir sıralamıştı.
BAHÇELİ: 24 SAAT İÇİNDE ATEŞKES SAĞLANAMAZSA...
Son açıklamasında Devlet Bahçeli, "Eğer 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır. Gazze'yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır" ifadelerine yer vermişti.
FERDİ TAYFUR'LU DİKKAT ÇEKEN "GAZZE" VİDEOSU
Gazze'deki insanlık dramına "dur" diyen ve büyük takdir toplayan MHP'nin kararlı söylemleri sonrası dikkat çeken bir videolu paylaşım geldi.
MHP'nin sosyal medya hesabı "X" üzerinden servis edilen dikkat çekici videoda Gazze'deki acının ve soykırımın perde arkası anlatıldı.
Bahçeli'nin İsrail'e, saldırıları durdurması için verdiği 24 saatin dolması üzerine paylaşılan Gazze videosunda yerli ve milli usta sanatçımız Ferdi Tayfur'un "ACILAR" isimli şarkısına yer verildi.
"KUDÜS VE GAZZE İSLAM'DIR VE KORUYUCUSU ALLAH'TIR"
Bir başka açıklamasında ise Devlet Bahçeli, Gazze'nin yaşadığı zulme dünyanın kulaklarını tıkadığını belirterek, "Kudüs 9 Aralık 1917'de İngilizler tarafından işgal edilmişti. O gün bugündür Kudüs ağlıyor, Gazze ağlıyor, samimi Müslümanlar feryat figan ediyor. O günden beri mabetlerimizin kanı çekiliyor, ahı yükseliyor, mazlumların göz pınarlarından sicim gibi yaşlar akıyor. Harem-i Şerif'in içinde yer alan Mescid-i Aksa bu yüzden hüzünlü, Kubbetü's Sahra bu nedenle mahzun, Filistinli kardeşlerimiz bu sebeple gariptir. Kudüs İslam'dır ve aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Kudüs mukaddesatımızın namus kilididir. 'Gitti' demekle gitmez, 'düştü' demekle düşmez, 'İsrail'in' demekle bu tartı bu sıkleti çekmez, çekemez, çekmeyecektir. Sanmasınlar sadece Kudüs, sadece Gazze İslam'dır; buraların dağı İslam'dır, taşı İslam'dır, kuşu İslam'dır, kurdu İslam'dır, havası İslam'dır, toprağı İslam'dır ve koruyucusu Allah'tır" diye konuşmuştu.
İŞTE FERDİ TAYFUR'UN "ACILAR" ŞARKISININ SÖZLERİ
Artık dayanacak gücüm kalmadı
Ne olur tükenin bitin acılar
Söndürün içimde yanan ateşi
Dertlerime bir son verin acılar
Yıkmayın dünyamı hayallerimi
Kırmayın kalbimi ümitlerimi
Yok edin kahrımı kederlerimi
Haksızlığa bir son verin acılar
Yeter artık bitsin bu yalnızlığım
Terk edin dünyamı gidin acılar
Bu kadar insafsız zalim olmayın
Zulmetmeye bir son verin acılar
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