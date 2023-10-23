Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP'den Ferdi Tayfur'lu dikkat çeken "Gazze" videosu

"KUDÜS VE GAZZE İSLAM'DIR VE KORUYUCUSU ALLAH'TIR"

Bir başka açıklamasında ise Devlet Bahçeli, Gazze'nin yaşadığı zulme dünyanın kulaklarını tıkadığını belirterek, "Kudüs 9 Aralık 1917'de İngilizler tarafından işgal edilmişti. O gün bugündür Kudüs ağlıyor, Gazze ağlıyor, samimi Müslümanlar feryat figan ediyor. O günden beri mabetlerimizin kanı çekiliyor, ahı yükseliyor, mazlumların göz pınarlarından sicim gibi yaşlar akıyor. Harem-i Şerif'in içinde yer alan Mescid-i Aksa bu yüzden hüzünlü, Kubbetü's Sahra bu nedenle mahzun, Filistinli kardeşlerimiz bu sebeple gariptir. Kudüs İslam'dır ve aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Kudüs mukaddesatımızın namus kilididir. 'Gitti' demekle gitmez, 'düştü' demekle düşmez, 'İsrail'in' demekle bu tartı bu sıkleti çekmez, çekemez, çekmeyecektir. Sanmasınlar sadece Kudüs, sadece Gazze İslam'dır; buraların dağı İslam'dır, taşı İslam'dır, kuşu İslam'dır, kurdu İslam'dır, havası İslam'dır, toprağı İslam'dır ve koruyucusu Allah'tır" diye konuşmuştu.