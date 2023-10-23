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Son dakika: Bakan Yaşar Güler'den birlik komutanlarıyla toplantı

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Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
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Son dakika: Bakan Yaşar Güler’den birlik komutanlarıyla toplantı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakan yardımcıları, yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Güler, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Birlik komutanlarıyla toplantı BİRLİK KOMUTANLARIYLA TOPLANTI

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