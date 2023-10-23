Büyük Filistin Mitingi nerede, saat kaçta? AK Parti İstanbul Filistin Mitingi hangi gün gerçekleşecek?

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistin halkına yönelik zulmüne karşı dünya genelinde büyük bir tepki ve dayanışma dalgası oluşurken, Türkiye'de de benzer bir eyleme hazırlık yapılıyor. "Büyük Filistin Mitingi," AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilecek ve İstanbul'da gerçekleşecek. Miting, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı vahşete dikkat çekmek ve bu zulmün son bulmasını talep etmek amacıyla gerçekleştirilecek. İşte mitinge dair tüm detaylar...

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından, 28 Ekim Cumartesi günü, İsrail vahşetine dikkat çekmek, Özgür Filistin davasına destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek büyük mitinge Başkan Erdoğan da katılacak.