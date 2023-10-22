Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! Sahra hastaneleri kurulacak: Doktor ve tıbbi yardım...
7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı operasyon sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşı devam ediyor. İşgalci İsrail, Gazze'de okul, cami, kilise, hastane ve pazar yeri bombalarken kadın çocuk ayırt etmeden katliamını sürdürüyor. Savaşın durdurulması ve soykırım yapılmaması için yoğun diplomasi trafiği sürdüren Türkiye, Gazze için de harekete geçti. Gazze halkı için sahra hastanesi kuracak olan Türkiye, Cumrhurbaşkanlığına ait bir uçakla, 20 uzman doktor ile tıbbi malzemeleri Mısır'a yolladı. Öte yandan bazı Türk şirketleri de elini taşın altına koyarak destekte bulundu.
Dünyanın gözü 7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşında. Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken, katil İsrail soykırım yapmaya devam ediyor.
TÜRKİYE BARIŞ İÇİN DEVREDE
İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ederken, Türkiye bölgede barış sağlanması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde İsrail'e Gazze çağrısında bulunurken, "İsrail yönetimine sivillere yönelik saldırılarının kapsamını asla genişletmemesi ve soykırıma varan operasyonlarını derhâl durdurması çağrımızı yineliyorum." ifadelerini kullandı.
SAHRA HASTANESİ KURALACAK
Bölgede barış sağlanması için yoğun çaba harcayan Türkiye, Gazze'deki siviller için de harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, El-Arish Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda sahra hastaneleri kurulacağını belirtti.
"Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptığını ve 20 kişilik uzman ekibin Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacağını aktaran Koca, şunları kaydetti:
"Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Arish Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek. Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Arish Havalimanı'na gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır."
"İNSANLIĞIN GÖZÜ GAZZE İÇİN HAREKETE GEÇEBİLECEK ÜLKELERDE"
Koca, fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze'deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapmasının planlandığını vurgulayarak, "Dünyanın tüm duyarlı insanlarının yüreğine su serpecek bir çabamız var: Yardımların Refah kapısından içeri geçmesine önayak olabilmek. İnsanlığın gözü Gazze için harekete geçebilecek ülkelerde. Milletimiz elden gelen her şeyin yapıldığını bilmeli." ifadesini kullandı.
GAZZE'YE DOKTOR VE TIBBİ YARDIM
Bakan Koca'nın açıkladığı Gazze'ye yardıma gidecek olan ekip ve ekipmanlar bu sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı uçağına yüklendi. Gazze'ye yardım için, 20 kişilik uzman hekim ekibi, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyacak Cumhurbaşkanlığı uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanıyor. 20 kişilik uzman ekip, Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak.
FİRMALAR DA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU
Günlerdir İsrail bombaları altındaki Gazze'de yaşanan insani kriz için Türkiye seferber oldu. Bir yandan vatandaşlar İHH İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı gibi uluslararası yardım kuruluşlarıyla bölgeye destek olmaya çalışırken, diğer yandan dernek ve şirketler art arda açıklama yapıyor. Bölgeye insani yardımları ulaştırmak için günlerdir görüşmelerini sürdüren Dışişleri Bakanlığı, yardımları AFAD ve Kızılay aracılığıyla koordine ediyor. Bir insanlık dramı halini alan Gazze'ye yardım yapmak için kimi şirket mali destek açıklarken, kimi gıda yardımında bulunacağını bildiriyor. Bazı dernekler de izinlerin gelmesi halinde bölgede aşevi kurmak istiyor.
BİNLERCE TIR'A İHTİYAÇ VAR
Dün Mısır'daki Refah Kapısı'nın Gazze'ye insani yardım için açılmasının sevindirici olduğunu söyleyen iş insanları, "Ancak 15 gündür su, gıda, ilaç sıkıntısı çeken Gazze halkına sınırlı bir yardım izni verildi. Bölgenin 20 değil binlerce TIR yardıma ihtiyaç var. Biz yardım için hazırız" diyor.
10 BİN KİŞİYE KUMANYA VE BATTANİYE
SADECE İnsan Uluslararası Yardım Derneği, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkına kumanya, battaniye ve yakıt desteğinde bulundu. Dernekten yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından bölgede acil yardım çalışmalarına başlandığı belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda Gazze'de 10 bin kişiye kumanya ve battaniye dağıtımı yapıldığı kaydedildi. Saldırılar sonucu çok sayıda kişinin yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, bölgede yaşanan elektrik ve su kesintilerinin, yaralıların tedavilerinin büyük oranda aksamasına neden olduğu ifade edildi. Açıklamada, ambulansların görevlerini yapabilmeleri ve hastanelerdeki jeneratörlerin çalışabilmesi için ilk etapta 15 ton yakıt desteği sağlandığı da kaydedildi.
ASKON'DAN İLK ETAPTA 10 MİLYON TL
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Orhan Aydın, Gazze'de bir insanlık dramının yaşandığını söyledi. Gazze halkının her zaman yanında olduklarının altını çizen Aydın, "İlk günden itibaren tepkimizi koyduk. Buna eş zamanlı da ASKON üyelerimize yardım çağrısında bulunduk. Devletimizle koordine yürüyoruz. AFAD ve Kızılay ile irtibat halindeyiz. İlk etapta 10 milyon TL'lik nakdi yardımda bulunmaya hazırız. Bu katliamın bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. Yardımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.
BAYKAR'DAN 280 MİLYON TL
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gazze için 280 milyon liralık insanı yardım yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır" açıklamasını yaptı.
TÜRES: GÜNLÜK 100 BİN KİŞİLİK AŞEVİ KURABİLİRİZ
TÜM Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, "Gazze'de aşevi kurmak istiyoruz. Tüm ekip ve ekipmanlarımızı hazırladık. Konuyu Dışişleri Bakanlığı'na da ilettik. İzinlerin çıkması halinde hemen bölgeye gideceğiz. Deprem döneminde günlük 100 bin kişiye yemek çıkardık. Aynısını Gazze'de de yaparız" diye konuştu. Mobil TIR'ları olan firmalardan da destek beklediklerini açıklayan Bingöl, "Eğer destek gelirse sadece bir yerde değil, 4-5 noktada yemek hazırlarız. Kuru gıdada sıkıntımız yok, üyelerimiz bağışı yapıyor. Bunu koordine edip sıcak yemek hazırlarız" dedi.
PERDER GIDA YARDIMI YAPACAK
İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Gazze'de insanlığın katledildiğini söyledi. Güzeldere, "İnsanlar 15 gündür abluka altında. Dün ilk kez insani yardım izni verildi. Biz İstanbul PERDER olarak devletimizle koordinasyon halindeyiz. Özellikle gıda yardımı konusunda destek olabiliriz. Üyelerimizin hepsi bu konuda çok hassas ve gıda yardımında bulunacaklarını ifade ediyor. Un, şeker, yağ, makarna ne talep edilirse göndermek için göreve hazırız" açıklamasında bulundu.
BOYKOTLAR FİLİSTİN'E YARDIM OLARAK DÖNDÜ
Vatandaşların Gazze ve Filistin konusunda firmalara uyguladığı boykotlar da etkili sonuç verdi. E-ticaret platformu Trendyol, savaş mağduru Gazze halkına 10 milyon dolar, McDonald's Türkiye de 1 milyon dolarlık insani yardım yapacağını açıkladı. Hatırlanacağı üzere Trendyol, Filistin temalı ürünlerin satışını durdurmuş, ardından gelen tepkiler üzerine teknik bir arıza yaşandığını açıklamıştı. Şirket dün de Gazze'ye 10 milyon dolarlık insani yardım yapma kararı aldığını bildirdi. ABD merkezli ünlü restoran zinciri Mc Donald's da, sosyal medya platformlarında "McDonald's İsrael" hesabında her gün İsrail ordusuna 4 bin kutu yemek dağıttığını açıklamıştı. Bunun üzerine dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de şirkete tepkiler oluşmuştu.
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