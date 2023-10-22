Türkiye’den Gazze’ye yardım eli! Sahra hastaneleri kurulacak: Doktor ve tıbbi yardım...

ASKON'DAN İLK ETAPTA 10 MİLYON TL

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Orhan Aydın, Gazze'de bir insanlık dramının yaşandığını söyledi. Gazze halkının her zaman yanında olduklarının altını çizen Aydın, "İlk günden itibaren tepkimizi koyduk. Buna eş zamanlı da ASKON üyelerimize yardım çağrısında bulunduk. Devletimizle koordine yürüyoruz. AFAD ve Kızılay ile irtibat halindeyiz. İlk etapta 10 milyon TL'lik nakdi yardımda bulunmaya hazırız. Bu katliamın bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. Yardımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

BAYKAR'DAN 280 MİLYON TL

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gazze için 280 milyon liralık insanı yardım yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır" açıklamasını yaptı.

TÜRES: GÜNLÜK 100 BİN KİŞİLİK AŞEVİ KURABİLİRİZ

TÜM Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, "Gazze'de aşevi kurmak istiyoruz. Tüm ekip ve ekipmanlarımızı hazırladık. Konuyu Dışişleri Bakanlığı'na da ilettik. İzinlerin çıkması halinde hemen bölgeye gideceğiz. Deprem döneminde günlük 100 bin kişiye yemek çıkardık. Aynısını Gazze'de de yaparız" diye konuştu. Mobil TIR'ları olan firmalardan da destek beklediklerini açıklayan Bingöl, "Eğer destek gelirse sadece bir yerde değil, 4-5 noktada yemek hazırlarız. Kuru gıdada sıkıntımız yok, üyelerimiz bağışı yapıyor. Bunu koordine edip sıcak yemek hazırlarız" dedi.