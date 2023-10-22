Fenerbahçe stadında Engin Polat skandalı! Panolarda boy boy reklamı yapıldı
Eşi Dilan Polat'la birlikte haklarında "Suç gelirlerini aklama" soruşturması açılan ve mal varlıklarına el konan Engin Polat, Fenerbahçe-Hatayspor maçında saha içi panolarına reklam verdi. Skandal sonrası sosyal medya ayağa kalkarak Başkan Ali Koç'a sert tepki gösterdi.
MASAK'ın haklarında rapor hazırladığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yurtdışına çıkış yasağı getirilerek mal varlıklarına el konan Dilan Polat- Engin Polat çifti gündemden düşmüyor.
Son olarak "Suç gelirlerini aklama" soruşturmasının ardından yurtdışına kaçtıkları iddia edilen Polat çifti bu defa da Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 'ortaya çıktı.'
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Hatayspor'u konuk ettiği maçta, stadyumdaki reklam panolarında Engin Polat'ın el konan şirketinin reklamı yayınlandı.
Birçok sosyal medya kullanıcısı ve gazeteci duruma tepki gösterdi.
SPONSOR OLMUŞTU
İfşaat ve soruşturmadan kısa süre önce de Dilan Polat, Fenerbahçe Voleybol Takımı'yla resmi sponsorluk anlaşması imzalamıştı.
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