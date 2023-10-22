Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Yunan mevkidaşı istişare sürecine girdiklerini açıkladı: Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge masada

İsrail-Filistin çatışmasına da değinen Yerapetritis, Yunanistan'ın her zaman her türlü şiddet ve terörü kınadığını, uluslararası hukukun sınırları dahilinde İsrail'in meşru müdafaa hakkını da tanıdığını belirtti.

Yerapetritis, Yunanistan'ın, başta sivillere karşı yapılan düşmanca tavırların sona erdirilmesi, rehin alınan herkesin hemen serbest bırakılması, sağlık gibi kritik hizmetlerden yararlanılabilmesi için insani koridor açılması, Avrupa Birliği (AB) ve Körfez ülkelerinin saldırıları kınaması, sorunun temelini ele alacak uluslararası bir forum oluşturulması gibi İsrail-Filistin çatışmasını sonlandıracak 5 maddelik plan önerdiğini hatırlattı.

Orta Doğu'daki gelişmelerin, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Koridoru ve Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında enerji alanında bağlantı sağlayacak projelere etki etmeyeceği yorumunda bulunan Yerapetritis, "Bu tür projeler, uzun vadeli, birleştirici ve fayda sağlayan projelerdir." dedi.