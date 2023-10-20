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Dilan Polat ve ailesinin eski evi ortaya çıktı! Çalı süpürgesiyle balkon yıkıyordu

Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaptığı lüks harcamaları insanların gözüne sokan Dilan Polat ve ailesinin 2016 yılında yaşadıkları ev ortaya çıktı. Dilan Polat'ın eşi, kayınvalidesi, kayınpederi, görümcesi, kaynı ile birlikte yaşadığı ev ve Polat ailesinin büyük değişimi sosyal medyaya damga vurdu...

Giriş Tarihi: 20.10.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 16:32
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Dilan Polat ve ailesinin eski evi ortaya çıktı! Çalı süpürgesiyle balkon yıkıyordu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı vermişti. Soruşturma kapsamında aynı isimlere yönelik yurt dışına çıkış yasağı da konulmuştu.

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Dilan Polat ve ailesinin eski evi ortaya çıktı! Çalı süpürgesiyle balkon yıkıyordu

Yaşadıkları şatafatlı hayatı sosyal medyadan paylaşan ve hatta takipçilerini adeta aşağılayan Dilan Polat ve ailesinin kısa sürede edindikleri büyük servetin ardında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarının olduğu iddia edilmiş ve haklarında soruşturma başlatılmıştı.

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Dilan Polat ve ailesinin eski evi ortaya çıktı! Çalı süpürgesiyle balkon yıkıyordu

Polat ailesinin taşınmazlarına, kara deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlığı değerlerine Başsavcılığın talebi doğrultusunda el konuldu.

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Dilan Polat ve ailesinin eski evi ortaya çıktı! Çalı süpürgesiyle balkon yıkıyordu

Dilan Polat'ın lüks hayatını gözler önünde yaşama sevdası, görgüsüzlüğü, kendisini eleştirenlere karşı hakaretler yağdırması sonunu da getirdi.

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Dilan Polat ve ailesinin eski evi ortaya çıktı! Çalı süpürgesiyle balkon yıkıyordu

Lüks yaşantısı ve aşırıya kaçan harcamalarıyla bilinen Dilan Polat ve Engin Polat'ın çok kısa bir sürede bu kadar zengin olması herkesin dikkatini çekti.