20 Ekim 2023, Cuma
Dilan Polat ve ailesinin eski evi ortaya çıktı! Çalı süpürgesiyle balkon yıkıyordu
Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaptığı lüks harcamaları insanların gözüne sokan Dilan Polat ve ailesinin 2016 yılında yaşadıkları ev ortaya çıktı. Dilan Polat'ın eşi, kayınvalidesi, kayınpederi, görümcesi, kaynı ile birlikte yaşadığı ev ve Polat ailesinin büyük değişimi sosyal medyaya damga vurdu...
Giriş Tarihi: 20.10.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 16:32
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