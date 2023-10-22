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Gündem: Gazze'deki insani durum! Bakan Hakan Fidan Kanadalı mevkidaşı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2023
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Gündem: Gazze’deki insani durum! Bakan Hakan Fidan Kanadalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ile Gazze'deki insani durum ele alındı.

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