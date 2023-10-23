23 Ekim 2023 Kabine Toplantısı bugün var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?
"Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin gündemini şekillendiren önemli kararların alındığı Kabine toplantıları, bir kez daha ülkede büyük bir beklenti yaratıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek olan Kabine toplantısı için tarih araştırmaları yapılıyor. İşte, detaylar...
"Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin gündemini şekillendiren önemli kararların alındığı Kabine toplantıları, bir kez daha ülkede büyük bir beklenti yaratıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek olan Kabine toplantısı için tarih araştırmaları yapılıyor. İşte, detaylar...
KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ?
Son Kabine toplantısı 9 Ekim günü düzenlenmişti. Yeni Kabine toplantısının ise 23 Ekim Pazartesi gerçekleşmesi bekleniyor.
Ancak konu hakkında resmi açıklama bulunmuyor. Toplantının pazartesi gerçekleşmesi durumunda saat 16:00 sıralarında yapılması ön görülüyor.
SON KABİNE KARARLARI NE OLMUŞTU?
Son toplantı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, ekonomik ve sosyal alanda alınan bazı önlemleri sıralamıştı.
EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE MÜJDESİ VERİLDİ!
Başkan Erdoğan emeklilere 5 bin TL ikramiyeyi paylaşmıştı:
''Milletimize verdiğimiz, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için de bugüne kadar pek çok düzenleme yaptık. Enflasyonun hala yüksek oranda seyretmesinin bizim bu çabamızı sekteye uğrattığınının elbette farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum.
Emeklilerimizi rahatlatack yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçireceğiz." dedi.
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- 23 Ekim 2023 Kabine Toplantısı bugün var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?
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