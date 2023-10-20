Başkan Erdoğan ile Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe arasında kritik görüşme
Son dakika...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi Vahdettin Köşkü'nde kabul edecek. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, Başkan Erdoğan'ın kritik kabulüne dair detayları aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul edecek.
A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ Başkan Erdoğan'ın kritik kabulüne dair şunları aktardı:
Başkan Erdoğan, yaklaşık 1 haftadır Filistin ile İsrail arasındaki gelişmeleri, İsrail saldırılarını İstanbul'dan değerlendiriyor.
Başkan Erdoğan, bugün de İstanbul'da olacak. Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıktı ve Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul edecek.
Görüşme saat 15.00'daydı ama biraz sarkmalı olarak başlayacak.
GÜNDEM FİLİSTİN VE İKİLİ İLİŞLİLER
Libya Başkanı Dibeybe de Filistin'e desteğini açıklamıştı. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye saldırıları masaya yatırılacak.
Diğer yandan zirvede Türkiye-Libya ilişkileri ve bölgesel meseleler de ele alınacak.
İKİNCİ ZİYARET
En son Dibeybe, Şubat 2023'te Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye'ye gelmişti. Bu sene 2. görüşme olacak.
FİLİSİTİN İÇİN YAS İLANI
Diğer yandan Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya "X" hesabından "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir." açıklamasını yaptı.
"TÜRKİYE, İNSANİ ATEŞKES VE KALICI İSTİKRARIN TESİSİ İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEK"
Başkan Erdoğan bir başka açıklamasında ise, "Cidde'de yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'nın İsrail'in artan zulmü karşısında İslam âleminin kararlılığını, Filistin halkıyla dayanışmasını ve Filistin davasına desteğini somut bir şekilde göstermesi bakımından takdirle karşılıyorum. 7 Ekim'de başlayan ve tüm bölgemize sıçrama riski olan krizin çözümü için ilk günden itibaren yoğun gayret sarf ettik. Şimdiye kadar devlet ve hükûmet başkanı seviyesinde 18 liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Mısır makamlarıyla iş birliği içerisinde 3 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. 17 yıldır abluka altında yaşayan mazlum Gazze halkına yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Ancak sükûneti sağlamaya matuf çabalarımız bölgeye uçak gemilerinin gönderilmesi, Filistin halkına yönelik yardımların kesilmesi ve Gazze halkının toptan cezalandırılması gibi adımlarla sekteye uğradı. İyice etkisizleşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sorumluluğunu bir kez daha yerine getiremedi. İnsan hak ve hürriyetleri konusunda mangalda kül bırakmayan batılı ülkeler, ateşe körükle gitmek dışında hiçbir adım atmadı. Uluslararası medya organları taraflı ve ikiyüzlü yayınlarıyla âdeta insan kıyımını aklama yarışına girdi. 'Güvenli bölge' denilen alanlara göç eden masum insanların, sınır kapılarının, camilerin, okulların ve sivil yerleşim yerlerinin bombalanması son 12 günde şahit olduğumuz savaş suçlarından birkaçıdır. Dün, El Ehli Arab Hastanesi'ne yönelik menfur saldırıyla Gazze'deki katliam bir başka boyuta taşınmıştır. İnsanlığa karşı suç teşkil eden ve Gazze halkına yönelik soykırım derecesine varan bu saldırının faillerini lanetliyorum. Yüreklerimizi dağlayan dünkü katliamdan failler kadar 7 Ekim'den bu yana yaptıkları açıklamalarla ateşe benzin dökenler de sorumludur. İsrail bombardımanlarında şehit olan çoğu çocuk ve kadın 4 bin Gazzeli kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Türkiye olarak önce insani ateşkesin, sonrasında da kalıcı istikrarın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz." mesajını vermişti.
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