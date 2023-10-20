20 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan'dan katil İsrail'e Gazze tepkisi: Örgüt gibi davranıyor

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan katil İsrail'e Gazze tepkisi: Örgüt gibi davranıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
ABONE OL
Son dakika | Başkan Erdoğan’dan katil İsrail’e Gazze tepkisi: Örgüt gibi davranıyor

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı... Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan "İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA