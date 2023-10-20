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Bakan Fidan İngiliz mevkidaşı Cleverly ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2023
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Bakan Fidan İngiliz mevkidaşı Cleverly ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüştü. Basına kapalı görüşmelerde, İsrail-Filistin arasında yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

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