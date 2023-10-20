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Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Zulümle abad olunmaz

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Giriş: 20.10.2023 19:10
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı... Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan "İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır." dedi.
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