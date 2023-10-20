Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Aziz Sancar Ödül Töreni'ne mesaj gönderdi: Türk dünyası olarak iş birliğimizi artıracağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aziz Sancar Ödül Töreni'ne video mesaj gönderirken önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, Türk dünyasında iş birliği vurgusu yaparken "Türk dünyası olarak iş birliğimizi sağlıktan savunmaya, eğitimden enerjiye uzanan geniş bir alanda sürekli geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne bir video mesaj gönderdi.
Türk tıp dünyasının kıymetli mensupları, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. 9. Türk Tıp Dünyası kurultayı ve Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza yurt dışından iştirak eden katılımcılara, ülkemize ve güzel İstanbulumuza hoş geldiniz diyorum.
TÜRK DÜNYASI İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki her çalışmamıza büyük önem ve kıymet affediyoruz. Türk dünyası olarak iş birliğimizi sağlıktan savunmaya, eğitimden enerjiye uzanan geniş bir alanda sürekli geliştiriyoruz. Türk cumhuriyetlerindeki kardeşlerimizin milletimizle 6 Şubat depremleri sonrasında sergilediği dayanışmasını asla unutmadık, unutmayacağız. Aramızdaki kardeşlik ruhunu sağlam tuttukça çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum.
"YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ HAYATIMIZIN HER ALANINI ETKİLEMEKTEDİR"
Bu sene 9. düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı sağlık alanındaki iş birliği potansiyelimizin tam anlamıyla harekete geçirilmesi noktasında çok önemli roller üstlenmektedir. Giderek büyüyen ve 2030 yılında 1,5 trilyon dolarlık pazara erişeceği anlaşılan yapay zeka teknolojileri hayatımızın her alanını etkilemektedir. Sağlıkta yapay zeka teması altında yapılacak sunum ve tartışmaların hepimizin ufkunu açacağı muhakkaktır. Her birinize bu doğrultuda gösterdiğiniz ve göstereceğiniz gayretler için şimdiden şükranlarımı sunuyorum.
Kurultay ile eş zamanlı olarak her yıl sağlık alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren bilim insanlarımızı ödüllendiriyoruz. Nobel ödüllü bilim adamımız Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismine itaf edilerek verilen ödül sahiplerini canı gönülden tebrik ediyorum. Türk devletlerinden gelen misafirlerimize ülkelerine döndüklerinde tüm kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimizi iletmelerini istirham ediyorum.
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