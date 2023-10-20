Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Aziz Sancar Ödül Töreni’ne mesaj gönderdi: Türk dünyası olarak iş birliğimizi artıracağız

"YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ HAYATIMIZIN HER ALANINI ETKİLEMEKTEDİR"

Bu sene 9. düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı sağlık alanındaki iş birliği potansiyelimizin tam anlamıyla harekete geçirilmesi noktasında çok önemli roller üstlenmektedir. Giderek büyüyen ve 2030 yılında 1,5 trilyon dolarlık pazara erişeceği anlaşılan yapay zeka teknolojileri hayatımızın her alanını etkilemektedir. Sağlıkta yapay zeka teması altında yapılacak sunum ve tartışmaların hepimizin ufkunu açacağı muhakkaktır. Her birinize bu doğrultuda gösterdiğiniz ve göstereceğiniz gayretler için şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

Kurultay ile eş zamanlı olarak her yıl sağlık alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren bilim insanlarımızı ödüllendiriyoruz. Nobel ödüllü bilim adamımız Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismine itaf edilerek verilen ödül sahiplerini canı gönülden tebrik ediyorum. Türk devletlerinden gelen misafirlerimize ülkelerine döndüklerinde tüm kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimizi iletmelerini istirham ediyorum.