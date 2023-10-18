MHP lideri Devlet Bahçeli'den İsrail'in hastane saldırısına tepki: Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze’deki hastane saldırısına büyük tepki gösterdi. 500 masum canın vefat ettiği füzeli katliama yönelik Bahçeli, “Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır." dedi. ABD’nin Siyonist İsrail’e desteğine de yüklenen Bahçeli, “Bu sıcak ve sarsıcı ortamda ABD Başkanı Biden'in İsrail'i ziyareti ve aleni destek mesajı, şiddet ve yıkım operasyonuna taraf olmasıdır. Aynı zamanda tarihi bir yanlıştır.” ifadelerine yer verdi. Diğer yandan Bahçeli, Biden’ın İsrail’e gitmesinin akla iki seçenek getirdiğini bildirdi ve nedenini açıkladı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gazze'de, kahredici ve korkunç bir trajedinin bütün komplikasyonları yaşanırken maalesef dünya sessiz ve seyircidir. Acıya ve kana bulanan Gazze'de faal halde olan bir hastaneye dün İsrail savaş uçaklarının hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır." dedi.
"BIDEN'IN İSRAİL'E GİTMESİ AKLA İKİ SEÇENEK GETİRMİŞTİR!"
Bahçeli ayrıca, "Bu sıcak ve sarsıcı ortamda ABD Başkanı Biden'in İsrail'i ziyareti ve aleni destek mesajı vermesi şiddet ve yıkım operasyonuna taraf olması demektir. Aynı zamanda tarihi bir yanlıştır. Biden'ın İsrail'e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir." mesajını verdi.
"KIŞKIRTICI VE KARANLIK..."
Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı son dakika açıklamasında şunları kaydetti:
"ABD Başkanı şayet İsrail yerine ilk durak olarak Türkiye'ye gelmiş olsaydı, bu tavır ve tercihten Sayın Cumhurbaşkanımızın evsahipliğinde ve iki taraflı eşgüdüm halinde arabuluculuk misyonuna talip olduğu, barış ve çözüm ortamını inşa etmek amacıyla iyi niyetli arayış içinde bulunduğu anlamı çıkardı. Biden'ın sorumsuz ve sağduyudan yoksun politikası uzlaştırıcı ve yatıştırıcı değil, bilakis kışkırtıcı ve karanlık mahiyetlidir.
"FİLİSTİN DEVLETİ MUTLAK SURETTE TEZAHÜR VE TECELLİ ETMEK"
İsrail-Filistin arasındaki ağırlaşmış sorunun yegâne çözümü, bölgede iki devletli bir yapının acilen ve uluslararası toplumun desteğiyle hayata geçmesidir. 1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti mutlak surette tezahür ve tecelli etmek durumundadır. Akan kanın durması, adaletin ihyası ancak bu sayede mümkündür.
"ÇOCUKLAR YAŞASIN, KATİLLER KAHROLSUN"
Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyorum. Vahşet bitsin, insanlık birleşsin. Niyaz ederim ki dehşet son bulsun, dualarımız kabul olsun. Çocuklar yaşasın, katiller kahrolsun."
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