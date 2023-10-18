MHP lideri Devlet Bahçeli’den İsrail’in hastane saldırısına tepki: Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır

"BIDEN'IN İSRAİL'E GİTMESİ AKLA İKİ SEÇENEK GETİRMİŞTİR!"

Bahçeli ayrıca, "Bu sıcak ve sarsıcı ortamda ABD Başkanı Biden'in İsrail'i ziyareti ve aleni destek mesajı vermesi şiddet ve yıkım operasyonuna taraf olması demektir. Aynı zamanda tarihi bir yanlıştır. Biden'ın İsrail'e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir." mesajını verdi.