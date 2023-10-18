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Emine Erdoğan: Gazze'de insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
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Emine Erdoğan: Gazze’de insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in katliamına sert tepki gösterdi. Erdoğan yaptığı açıklamada "Gazze'de ölen sadece masum siviller, sadece masum kadınlar ve çocuklar değil, Gazze'de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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