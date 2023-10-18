Gazze’deki hastane katliamı! Cenazeler arasında basın toplantısı

"Dünyada insanların bombalarıyla uyarıldığı tek yer Gazze Şeridi'dir." diyen Ebu er-Riş, İsrail'deki hastanelerin hedefe ulaştığına ve buna karşı önlem alınmasına dikkat edildiğine dikkat çekti.

Ebu er-Riş, İsrail'in sivilleri hedef almanın durdurulması için dünya ülkelerine çağrıda bulundu.

Basın toplantısına ilişkin görüntüde, sağlık personelinin üstü kapalı cesetlerin arasında yer alıyor, yerde oturan iki kişinin kucaklarında ise bir bebek ve bir kız çocuğuna ait cesetler bulunuyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar bünyesinde hizmet veren doktor Gassan Ebu Sitte de hastanede cerrahi operasyon gerçekleştirdikleri bir sırada güçlü bir patlama sesiyle sinirlendiklerini kaydetti.

Ebu Sitte, ameliyathanede tavanın çöktüğünü belirterek, "Bu bir katliamdır." bölgede kullanıldı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla toplu saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail boyunca binlerce roket atılırken, Filistinli gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra İsrail'in küçük bölgelerine yerleşmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.