İslam dünyasının en acı gecesi! İsrail, Gazze’deki hastaneye saldırdı: Tepkiler peş peşe geldi





GÖKTAŞ: KATLİAM VE SOYKIRIM YAŞANIYOR, İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLEMEKTEDİR



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de tarif edilemez bir katliam ve resmen soykırım yaşanıyor. Bir hastaneyi vurmak dünyanın hiçbir yerinde akıl, vicdan ve insaniyetle bağdaşmaz. Uluslararası hukuk kurallarını bütün dünyanın gözleri önünde ihlal eden İsrail açıkça savaş suçu işlemektedir. Gazze'de içlerinde çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin katledilmesine sessiz kalanlar; Filistinli kadın, çocuk ve yaşlıların yaşama hakkına dair konuşmayanlar bu insanlık suçunun yalnızca seyircisi değil aynı zamanda ortağıdır. Filistin'e yönelik bu insanlık dışı saldırı ve kuşatma bir an evvel sona ermelidir. Türkiye çatışmaların bir an önce durması ve gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya devam etmektedir" ifadelerini kaydetti.



BAK: NE YAPARSANIZ YAPIN, BİR SABAH GELECEK KARDAN AYDINLIK



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tarih, İsrail'in işlediği bu insanlık suçunu affetmeyecek. Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne gerçekleştirilen vahşi saldırıyı lanetliyorum. Ne yaparsanız yapın, bir sabah gelecek kardan aydınlık" ifadelerini kullandı.



KACIR: İNSANLIK DERHAL AYAĞA KALKMALI



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail, içinde masum sivillerin, yaralıların, hastaların, doktorların, hemşirelerin, hasta bakıcıların olduğu bir hastaneyi bombalayarak, yine bir savaş ve insanlık suçu işledi. Tüm dünya bir araya gelerek derhal Gazze'de yaşanan vahşeti, katliamı durdurmalı. İnsanlık derhal ayağa kalkmalı" dedi.