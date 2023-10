İslam dünyasının en acı gecesi! İsrail, Gazze’deki hastaneye saldırdı: Tepkiler peş peşe geldi

ALTUN: HER TÜRLÜ İNSANİ HASSASİYETE AYKIRI BİR BARBARLIKTIR



İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Hastaneleri bombalamak ağır bir suçtur. Tıbbi yardım almakta olan insanları katletmek artık çizgiyi aşmak demektir. Sivilleri hedef almak ise düpedüz terör taktikleri uygulamaktır. Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne yapıldığı gibi vicdansız saldırılar kabul edilemez. Sayıları binlerle ifade edilen masum siviller yeterince acı çekmiştir. Buna bir son verilmelidir. Nokta. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, İsrail'in sivillere karşı daha fazla suç işlemesini engellemek için tüm dünya bir araya gelmelidir. Siviller ve kadınlar hedef alınmaktadır ve bu, değer verdiğimiz her türlü insani hassasiyete aykırı bir barbarlıktır. İsrail sivil hedeflere yönelik katliamlarını derhal durdurmalıdır. Filistin halkının korku, açlık ve bombalarla sindirilmesine son verilmelidir. Hasta ve yaşlılara yönelik şiddet durmalıdır. Gazze'nin bombalanması durdurulmalıdır. Dünya uyanmalı ve akan kana bir son vermelidir" ifadelerini kullanarak saldırıyı kınadı.



KOCA: İNSANLIK DEĞERLERİNİ ÇİĞNEYEN BİR HAVA SALDIRISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İSRAİL, GAZZE'DE BİR HASTANEYE, tüm insanlık değerlerini çiğneyen bir hava saldırısında bulundu. Gazze Sağlık Bakanlığı kaynaklı bilgilere göre 500 can kaybı var. Yeni bilgilere göre sayı artıyor. Bu saldırı, 21'inci Yüzyılda uygarlığın geldiği nokta açısından utanç vericidir. Görevi insanları yaşatmak olan sağlık çalışanlarını öldürmek insanlığa, vicdana savaş açmaktır. Bir hastaneye, hastalara, kadınlara, çocuklara, yaşlılara saldırıda bulunulmasının gerekçesi olamaz. Gazze insanlığı, hepimizi göreve çağırıyor" ifadelerini kullandı.