Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Filistin için "garantörlük" açıklaması: Müslüman dünyası cesur kararlar almalı

"GARANTÖRLÜK" AÇIKLAMASI

Burada konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin garantörlük önerisi için, "Bölgedeki Müslüman ülkeler, Filistin halkının bekasını teminat altına almalı, kalıcı barışın garantörleri olarak hareket etmeli" dedi.



