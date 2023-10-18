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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Filistin için "garantörlük" açıklaması: Müslüman dünyası cesur kararlar almalı

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Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Filistin için garantörlük açıklaması: Müslüman dünyası cesur kararlar almalı

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin garantörlük önerisi için, "Bölgedeki Müslüman ülkeler, Filistin halkının bekasını teminat altına almalı, kalıcı barışın garantörleri olarak hareket etmeli" dedi. Öte yandan Bakan Fidan, "Müslüman dünyası, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devleti hayat bulana kadar cesur kararlar almalı" şeklinde konuştu.

Son 2 haftada İsrail'in Filistin'e uyguladığı ağır katliam sonrası Müslüman ülkeler harakete geçti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı'na katıldı.

"GARANTÖRLÜK" AÇIKLAMASI

Burada konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin garantörlük önerisi için, "Bölgedeki Müslüman ülkeler, Filistin halkının bekasını teminat altına almalı, kalıcı barışın garantörleri olarak hareket etmeli" dedi.

"MÜSLÜMAN DÜNYASI CESUR KARARLAR ALMALI"

Bakan Fidan, "Müslüman dünyası, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devleti hayat bulana kadar cesur kararlar almalı" ifadelerine yer verdi.

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