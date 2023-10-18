AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ABD’nin bölgeye savaş gemisini göndermesi olayları körükledi

"İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMASI ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEK Mİ?"

Bugün de ABD Başkanı Biden'ın İsrail'i ziyaret etmesi nedeniyle bütün gözler ABD'nin üzerindedir. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın dini atıf yaparak konuşması da öngörüsüzlüğün ifadesidir. Tüm bunlar ortada diplomatik bir kapasite olmadığını gösteriyor. ABD maalesef şu ana kadar bir çözüm perspektifinde bulunmamıştır. İsrail'in kendini savunma hakkı var deniliyor. İsrail'in kendini savunma hakkı çocukları mı öldürmesidir. İsrail'in kendini savunma hakkı kadınları mı öldürmesidir."

"HASTANEYİ VURAN FÜZE İSRAİL'İNDİR"

Uluslararası kurumların da iflasın eşiğine geldiği görüldü. Gazze'deki hastane İsrail tarafından hedef alındı. Hastaneyi vuran füze İsrail'indir. "

Gazze'de küçük bir alanda bu soykırıma karşı karşıya kalması karşısında uluslararası kurumlar sessiz kalmıştır. Olay ilk olduğu andan itibaren İsrail başbakanı çıkıp haritayı değiştireceğiz, dedi. Savunmadan değil, bölgeyi daha büyük ateşe atacak planların hayata geçirilmesinden bahsediliyor. Bunun başka ne manası olabilir. Sayın cumhurbaşkanımız bu sorunun bütün derinliklerini bilen, en önde gelen devlet adamıdır. Politik çözüm için iradesini ortaya koymuştur. Askeri eylemlerle Gazze'ye kara harekatı ile seyirci kalmak değil Filistinli çocukların da rahat uyuyabildiği perspektifin çıkarılmalıdır. 67 sınırlarında bu çözümün sağlanması mümkündür.

Birileri çıkmış, Erdoğan tarafını seçsin diyor. Kimsenin bize taraf seçtirmeye yetkisi yok. Bize taraf seçtirecek yer yüzünde güç yoktur. Türkiye Cumhuriyeti kendi kararlarını kendisi verir. Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin tarafı bellidir. Adil bir barıştan yanayız. İnsanların topluca katledilmesine hastanelerin vurulmasına karşıyız. Tarafınızı seçin diyenler kendi taraflarının ne olduğu konusunda değerlendirmeler yapmalı.

Şu an yapılması gereken diplomasiyi işletmek olmalıdır. Yoksa bunun kazananı olmayacaktır. İsrail'in eylemleri karşısında bunun parçası haline gelecektir. Aşırı eylemlerin daha da cesaretlendirilmesinden başka bir işe yaramayacaktır.