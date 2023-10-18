AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ABD'nin bölgeye savaş gemisini göndermesi olayları körükledi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayından önemli açıklamalarda bulunuyor. Çelik, Filistin'de yaşanan can kayıpları nedeniyle Türkiye'de 3 gün boyunca yas ilan edileceğini ifade ederken bu karara ilişkin "Filistin'deki masumlarla birlikte olduğumuzun bir ifadesi" dedi. ABD'nin bölgeye gönderdiği savaş gemisini yönelik de konuşan Çelik "Batı'dan barış için diplomasi performansı göremedik." ifadelerini kullandı. Kimsenin Türkiye'yi taraf seçmeye zorlamaması gerektiğini söyleyen Çelik "Kimsenin bize tercih dayatma yetkisi yoktur" dedi. Çelik ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamalarının erteleneceğine yönelik iddiaları da yalanlarken "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını şanla şerefle anacağız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
"3 GÜN YAS İLAN EDİLECEK"
"Bu insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan biridir. Modern tarihin en büyük ve planlı katliamıdır. Hayatını kaybeden şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu çerçevede ulusal yas ilan edilecektir. Aynı acıyı paylaşıyoruz. Bu, Filistin'deki masumlarla birlikte olduğumuzun bir ifadesidir. Bu kayıp aynı zamanda bizim kaybımızdır. Bir kere daha bu saldırıyı lanetliyoruz.
"ABD'NİN YAPTIĞI BARIR PERSPEKTİFİ DEĞİL"
İsrail tüm insani değerleri sistematik biçimde katlediyor. İşgal sona ermeden çözüme ulaşılması söz konusu olmayacaktır. Öte yandan ABD'nin ilk yaptığı eylem bölgeye uçak gemisi göndermektir. Bu bir barış perspektifi değildir.
"İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMASI ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEK Mİ?"
Bugün de ABD Başkanı Biden'ın İsrail'i ziyaret etmesi nedeniyle bütün gözler ABD'nin üzerindedir. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın dini atıf yaparak konuşması da öngörüsüzlüğün ifadesidir. Tüm bunlar ortada diplomatik bir kapasite olmadığını gösteriyor. ABD maalesef şu ana kadar bir çözüm perspektifinde bulunmamıştır. İsrail'in kendini savunma hakkı var deniliyor. İsrail'in kendini savunma hakkı çocukları mı öldürmesidir. İsrail'in kendini savunma hakkı kadınları mı öldürmesidir."
"HASTANEYİ VURAN FÜZE İSRAİL'İNDİR"
Uluslararası kurumların da iflasın eşiğine geldiği görüldü. Gazze'deki hastane İsrail tarafından hedef alındı. Hastaneyi vuran füze İsrail'indir. "
Gazze'de küçük bir alanda bu soykırıma karşı karşıya kalması karşısında uluslararası kurumlar sessiz kalmıştır. Olay ilk olduğu andan itibaren İsrail başbakanı çıkıp haritayı değiştireceğiz, dedi. Savunmadan değil, bölgeyi daha büyük ateşe atacak planların hayata geçirilmesinden bahsediliyor. Bunun başka ne manası olabilir. Sayın cumhurbaşkanımız bu sorunun bütün derinliklerini bilen, en önde gelen devlet adamıdır. Politik çözüm için iradesini ortaya koymuştur. Askeri eylemlerle Gazze'ye kara harekatı ile seyirci kalmak değil Filistinli çocukların da rahat uyuyabildiği perspektifin çıkarılmalıdır. 67 sınırlarında bu çözümün sağlanması mümkündür.
Birileri çıkmış, Erdoğan tarafını seçsin diyor. Kimsenin bize taraf seçtirmeye yetkisi yok. Bize taraf seçtirecek yer yüzünde güç yoktur. Türkiye Cumhuriyeti kendi kararlarını kendisi verir. Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin tarafı bellidir. Adil bir barıştan yanayız. İnsanların topluca katledilmesine hastanelerin vurulmasına karşıyız. Tarafınızı seçin diyenler kendi taraflarının ne olduğu konusunda değerlendirmeler yapmalı.
Şu an yapılması gereken diplomasiyi işletmek olmalıdır. Yoksa bunun kazananı olmayacaktır. İsrail'in eylemleri karşısında bunun parçası haline gelecektir. Aşırı eylemlerin daha da cesaretlendirilmesinden başka bir işe yaramayacaktır.
GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE YARDIMCI OLMALIYIZ
Filistin ile dayanışma için vatandaşlarımızın meydanlarda olması şükranla karşıladığımız husustur. Devletimiz oraya insani yardım götürürken insanlarımız da meydanlarda olmaktadır. Hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza, tüm parti teşkilatlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir güven devleti olduğunu unutmamak gerekiyor. Güvenlik güçlerimize vatandaşlarımızın yardımcı olmasını istiyoruz. Ülkemizdeki bütün diplomatik unsurlar ülkemizin teminatı altında misafirdirler. Bu eylemleri yaparken ilgili ülke konsoloslukları bir fiziki saldırı ile hedef alınmamalıdır. Yahudi vatandaşları hedef alan paylaşımlar da görüyoruz. Bunlar yanlıştır.
Gazze'deki bu lanetli eylemler karşısında talebimiz can kaybının önlenmesidir. Arkasından da politik çözümün sağlanması gerekir. Her iki taraftan sivillerin güven içinde yaşayabilmesi için tek yol budur.
MODERN TARİHİN EN UZUN SÜRELİ İŞGALİ
Herkes öncelikle Gazze'ye dönük kara harekatına karşı çıkması gerekir. İsrail'in Gazze'yi insansız toprak parçası haline getirmek istemesi kabul edilemez. Vahim sonuçların ortaya çıkmasına yol açacaktır. Modern tarihin en uzun süreli işgali olduğu unutulmamalıdır. Uluslararası toplumun bunun dünyayı etkileyecek mesele olduğunu hesap etmelidir.
Ya burayı terk edin ya sizi öldürürüz şeklindeki yaklaşım sadece vahşet olur. Ayrılmaya çalışanları da öldürüyor. Hastaneye sığınan insanları da vuruyor. İsrail'in insanlara ölümden başka bir şey sunmuyor. Uluslararası toplumun insan hakları çerçevesinde bir irade ortaya koymalı. İnsanları Mısır'a gönderme teklifi ahlaksız tekliftir.
Batı medyası son günlerde Nazi bülteni gibi yayın yapmaktadır. Bu yayın politikasının prestijli yayın organından gelmesi bu zihniyetin nasıl dibe vurduğunu göstermekte.
"YAPTIRIMLA İNSANLIK VİCDANI SUSMAZ"
Barış mesajları vermesi gereken her gün tehdit mesajları vermesi gördüğünüz gibi 70 yaşındaki birinin Filistinli bir çocuğu bıçaklamasına, ya da Filistinlilere saldırmasına yol açan zehirli iklim ortaya çıkarmakta. Zaman Filistin ile dayanışma yapanların sesini susturmak, meydanlarda buluşanları engellemek, bunu suç sayma zamanı değildir. Yaptırımla insanlık vicdanı susmaz.
BARIŞA DAVET
Sayın Cumhurbaşkanımız bütün mesaisini bu konuya sarf etmiştir. İnşallah biz şu anda çeşitli eylemleri ile bölge savaşı çıkarmaya çalışanların ekmeğine yağ sürenler yerine barış perspektifine destek vermeye davet ediyoruz.
Hangi taraftan olursa olsun tüm sivillerin ölümüne karşıyız. Herkesi devlet aklı ile hareket etmeye davet ediyoruz.
29 EKİM KUTLAMALARI
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını şanla şerefle anacağız. Kutlamaların iptali söz konusu değil. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını şanla şerefle her beraber anacağız.
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