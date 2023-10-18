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Başkan Erdoğan'dan ABD ve Batı'ya sert tepki: Ateşe körükle gidiyorlar! Sorumluluklarını yerine getirmediler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
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Başkan Erdoğan’dan ABD ve Batı’ya sert tepki: Ateşe körükle gidiyorlar! Sorumluluklarını yerine getirmediler

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından BMGK'nın skandal kararına sert gösterdi. Her fırsatta "Dünya 5'ten Büyüktür" vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "İyice etkisizleşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sorumluluğunu bir kez daha yerine getiremedi." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan ABD ve Batı'nın Gazze'dek ateşe körükle gittiklerini vurguladı.

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