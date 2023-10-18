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Gazze'ye sağlık yardımları | Bakan Koca Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2023
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Gazze’ye sağlık yardımları | Bakan Koca Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye sağlık yardımları konusunda Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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