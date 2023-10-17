Gazze'deki soykırımın 11. günü | Bir mazlumun feryadı: Felaketin eşiğindeyiz
Son dakika haberi...Norveç Mülteci Konseyi (NRC), İsrail’in topyekün ablukası ve yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi’nin "insani felaketin eşiğinde" olduğunu bildirdi.
Uluslararası insani yardım kuruluşu NRC, Gazze içindeki çalışanı Yusuf Hammaş'ın gönderdiği ve Han Yunus'ta yoğun geçen İsrail bombardımanının ardından bölgedeki durumu anlattığı ses kaydını paylaştı.
Gazze'deki durumu, "Kesinlikle bir insani felaketin eşiğindeyiz" diyerek anlatan Hammaş, Han Yunus'ta yüzlerce kişinin evlerine su götürmek için su depolarının önünde beklediğini ve ekmek için fırınların önünde kaos olduğunu söyledi.
Hammaş, sözlerine şöyle devam etti:
"Aynı şey ATM'lerin önünde de yaşanıyor. İnsanlar alabildikleri kadar şey satın alabilmek için ellerinden geldiğince nakit para çekmeye çalışıyorlar. Ayrıca Gazzeliler, ellerinden gelen her şeyi depolamaya çalışıyorlar ama marketlerde yeterli ürün yok.
İnsanların mevcut her şeyi satın almak için marketlere akın ettiğini görüyoruz. Bir şişe su almak için süpermarkete giderseniz size en fazla üç şişe satıyorlar. Herkese verebilmek için satın alabileceğiniz şeylerin miktarını azaltmaya çalışıyorlar."
"BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARDA UYUYOR"
Han Yunus'ta gece düzenlenen hava saldırılarında 30'a yakın kişinin hayatını kaybettiğini aktaran NRC çalışanı, "Gerçekten ağır bombardıman olan bir geceydi. Ayrıca (Han Yunus'taki) Nasır Hastanesi'ne geldiğimde hastane içindeki morgda yeterli yer olmadığını gördüm. Hastane şu anda dolu. Şifa Hastanesi'nde gördüğümüz kaosun aynısını burada görüyoruz." dedi.
Nasır Hastanesi'nde çok sayıda gazetecinin de bulunduğu kaydeden Hammaş, şunları aktardı:
"Burada gazetecilerin bile suya erişimi yok. İnsanlar Nasır Hastanesi'ni de barınak olarak kullanıyor. İnsanlar hastanenin içine ve dışarıdaki sokaklara yerleşiyorlar. Binlerce kişi sokaklarda uyuyor."
Gazze'deki insani yardım çalışanı, "Bu durum birkaç gün daha devam ederse yeni bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Burada durum gerçekten zor. İnsanların düşündüğü tüm senaryoları hayal etmek bile gerçekten zor." ifadelerini kullandı.
Hammaş, Gazze'de özellikle su konusunda bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, "Buradaki barınaklara ya da UNRWA okullarına giderseniz, temizlenmek ya da duş almak için yeterli su olmadığı için çok sayıda hastalıkla karşılaşıyorsunuz. Hatta kişisel olarak ben de en az 7 gündür duş almadım." ifadelerini kullandı.
"Bu durum sona erse bile, ruh sağlığı ve hastalıklarının yayılması açısından Gazze'de çok büyük sonuçlarla karşı karşıya kalacağız." diyen Hammaş, "Durum içler acısı, burası içler acısı." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
İsrail, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.
Gazze'de etkin Filistinli direniş hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in Gazze'deki ablukası ve Filistin'deki ihlallerine karşı İsrail'e karşı kapsamlı saldırı başlatmıştı.
"Aksa Tufanı" adı verilen saldırılarda Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu buna karşılık onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
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