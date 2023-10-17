Gazze’deki soykırımın 11. günü | Bir mazlumun feryadı: Felaketin eşiğindeyiz

Hammaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Aynı şey ATM'lerin önünde de yaşanıyor. İnsanlar alabildikleri kadar şey satın alabilmek için ellerinden geldiğince nakit para çekmeye çalışıyorlar. Ayrıca Gazzeliler, ellerinden gelen her şeyi depolamaya çalışıyorlar ama marketlerde yeterli ürün yok.

İnsanların mevcut her şeyi satın almak için marketlere akın ettiğini görüyoruz. Bir şişe su almak için süpermarkete giderseniz size en fazla üç şişe satıyorlar. Herkese verebilmek için satın alabileceğiniz şeylerin miktarını azaltmaya çalışıyorlar."