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Başkan Recep Tayyip Erdoğan kalkınmada yol haritasını açıkladı! 5 ana eksen

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Giriş Tarihi: 17.10.2023 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan kalkınmada yol haritasını açıkladı! 5 ana eksen

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12. Kalkınma Planı ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, "2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz, Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12’nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz" dedi ve detayları aktardı.

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