17 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Hükümetten 5 ile müjdeli haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tek tek açıkladı

Hükümetten 5 ile müjdeli haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tek tek açıkladı

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.10.2023 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
ABONE OL
Hükümetten 5 ile müjdeli haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tek tek açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun'da yaşayan vatandaşlara ulaşım alanında gerçekleşecek olan iyi haberi duyurdu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Resmi Gazete kararına atıfta bulunarak Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun için hayata geçirilecek müjdeli haberi sıraladı.

Bakan Uraloğlu, "Bursa Üniversite - Görükle uzatma hattı, Kocaeli Kuzey hafif raylı sistem hattının birinci aşaması, Adapazarı - Serdivan raylı sistem hattı, Trabzon raylı sistem hattı, Samsun raylı sistem hatları araç alımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz üstleniyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA