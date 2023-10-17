Hükümetten 5 ile müjdeli haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tek tek açıkladı

Bakan Uraloğlu, "Bursa Üniversite - Görükle uzatma hattı, Kocaeli Kuzey hafif raylı sistem hattının birinci aşaması, Adapazarı - Serdivan raylı sistem hattı, Trabzon raylı sistem hattı, Samsun raylı sistem hatları araç alımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz üstleniyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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