Hükümetten 5 ile müjdeli haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tek tek açıkladı
EKONOMİ ahaber.com.tr
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun'da yaşayan vatandaşlara ulaşım alanında gerçekleşecek olan iyi haberi duyurdu.
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Resmi Gazete kararına atıfta bulunarak Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun için hayata geçirilecek müjdeli haberi sıraladı.
Bakan Uraloğlu, "Bursa Üniversite - Görükle uzatma hattı, Kocaeli Kuzey hafif raylı sistem hattının birinci aşaması, Adapazarı - Serdivan raylı sistem hattı, Trabzon raylı sistem hattı, Samsun raylı sistem hatları araç alımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz üstleniyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.
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