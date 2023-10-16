Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'da! Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkat çekildi: Birçok hükümetten talep yağıyor
İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı katliam bitmek bilmezken, Başkan Erdoğan'ın Filistin diplomasisi dünyada yankı bulmaya devam ediyor. Hamas'ın elindeki rehine siviller için de devreye giren Başkan Erdoğan, müzakere sürecinin yürütülmesi için talimat verdi. Öte yandan, ABD'li Wall Street Journal, "Başta Batılı ülkeler olmak üzere birçok devlet Ankara'yla temas halinde" dedi. "Türkiye'deki diplomatlara ve istihbarat görevlilerine, Latin Amerika'dakiler dahil birçok hükümetten talep yağıyor" ifadelerinin yer aldığı haberde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüne dikkat çekildi.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vuracak kadar katliamın dozunu artırdı.
İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI
Saldırılarda bugüne kadar 600'den fazlası çocuk olmak üzere 2750 Filistinli şehit düştü. İsrail tarafından ablukaya alınan, elektrik ve suyu kesilen ve bombalarla yıkıma uğrayan Gazze ise tam anlamıyla hayalet şehre dönüştü.
"BAŞKENTİ KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ ŞART"
Başakn Erdoğan, bölgeye kalıcı huzur ve barışın ancak meşruiyeti Birleşmiş Milletler kararlarına dayanan, 1967 sınırlarında ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve tüm dünya tarafından tanınmasıyla gelebileceğinin altını çizdi.
BAŞKAN ERDOĞAN HAMAS'IN ELİNDEKİ REHİNELER İÇİN DEVREDE
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın elindeki rehine siviller için de devreye girdi. Erdoğan'ın rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiği öğrenildi.
İsrail'de esir alınan kişilerin aileleri ve rehinelerin kimliğini öğrenmek isteyen ülkelerse Türkiye'den ricada bulunuyor.
TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇALAN ÇALANA
ABD'li Wall Street Journal (WSJ), Türkiye'nin rehine kriziyle ilgili Hamas'la yaptığı görüşmelerde, Hamas'ın ancak İsrail'in hapiste tuttuğu Filistinli savaşçıları serbest bırakması ve bombardımanları durdurması karşılığında esir takasını değerlendireceğini söylediğini yazdı.
WSJ'ye konuşan Türk yetkili "Başta Batılı ülkeler olmak üzere birçok devlet Ankara'yla temas halinde. Mesajları gizlice iletmemizi istiyorlar" dedi.
WSJ: BİRÇOK HÜKÜMETTEN TÜRKİYE'YE TALEP YAĞIYOR
WSJ, "Türkiye'deki diplomatlara ve istihbarat görevlilerine, Latin Amerika'dakiler dahil birçok hükümetten talep yağıyor" diye yazdı.
UKRAYNA, RUSYA, ABD ESİR TAKASI VE TAHIL ANLAŞMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Haberde, Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dair, "NATO üyesi ülke, kendisini dünyanın kilit barış arabulucularından biri olarak konumlandırmaya çalışıyordu. Yakın zamanda Ukrayna, Rusya ve ABD arasında esir takası ve tahıl anlaşması görüşmelerine ev sahipliği yaptı" ifadeleri kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Listedeki şartları sağlana en düşük: 5 bin 365 TL, en fazla: 10.731 TL ödeme! Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor
- Aile Bakanlığı son dakika duyurdu! O tarihte yatacak! Çocuklu ailelere 3 bin 571 TL yardım! Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim...
- TL'niz kat kat artacak! Bankalar yeni mevduat faizlerini açıkladı! 500.000 TL'nin 3 aylık getirisi...
- 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatar?
- Euro 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbada olacak? Avrupa Futbol Şampiyonası'na giden takımlar listesi...
- KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonuçları ayın kaçında açıklanır 2023?
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 1187 personel alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı branşlar ve başvuru şartları!
- 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? MEB 2023-2024 okulların tatil takvimi açıklandı mı?
- Bir daha horlamayacaksınız! Yatmadan önce bir bardak içmeniz yeterli!
- Optik illüzyon: Gizli atı 5 saniyede bulabilir misin?
- Tek tıkla binlerce liranızı alın! e-Devlet üzerinden birikiyor: Şahıs Ödemeleri, BES, Bankada Kalan Para
- Merkez Bankası Faiz Kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası PPK kararı açıklandı mı?