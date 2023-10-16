Dünyanın gözü Başkan Erdoğan’da! Türkiye’nin arabuluculuk rolüne dikkat çekildi: Birçok hükümetten talep yağıyor

"BAŞKENTİ KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ ŞART"

Başakn Erdoğan, bölgeye kalıcı huzur ve barışın ancak meşruiyeti Birleşmiş Milletler kararlarına dayanan, 1967 sınırlarında ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve tüm dünya tarafından tanınmasıyla gelebileceğinin altını çizdi.