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Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'da! Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkat çekildi: Birçok hükümetten talep yağıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2023
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Dünyanın gözü Başkan Erdoğan’da! Türkiye’nin arabuluculuk rolüne dikkat çekildi: Birçok hükümetten talep yağıyor

İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı katliam bitmek bilmezken, Başkan Erdoğan'ın Filistin diplomasisi dünyada yankı bulmaya devam ediyor. Hamas'ın elindeki rehine siviller için de devreye giren Başkan Erdoğan, müzakere sürecinin yürütülmesi için talimat verdi. Öte yandan, ABD'li Wall Street Journal, "Başta Batılı ülkeler olmak üzere birçok devlet Ankara'yla temas halinde" dedi. "Türkiye'deki diplomatlara ve istihbarat görevlilerine, Latin Amerika'dakiler dahil birçok hükümetten talep yağıyor" ifadelerinin yer aldığı haberde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüne dikkat çekildi.

İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamı durmak bilmezken, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alarak insan suçu işliyor.



Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vuracak kadar katliamın dozunu artırdı.



İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI

Saldırılarda bugüne kadar 600'den fazlası çocuk olmak üzere 2750 Filistinli şehit düştü. İsrail tarafından ablukaya alınan, elektrik ve suyu kesilen ve bombalarla yıkıma uğrayan Gazze ise tam anlamıyla hayalet şehre dönüştü.

"BAŞKENTİ KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ ŞART"

Başakn Erdoğan, bölgeye kalıcı huzur ve barışın ancak meşruiyeti Birleşmiş Milletler kararlarına dayanan, 1967 sınırlarında ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve tüm dünya tarafından tanınmasıyla gelebileceğinin altını çizdi.



BAŞKAN ERDOĞAN HAMAS'IN ELİNDEKİ REHİNELER İÇİN DEVREDE

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın elindeki rehine siviller için de devreye girdi. Erdoğan'ın rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiği öğrenildi.

İsrail'de esir alınan kişilerin aileleri ve rehinelerin kimliğini öğrenmek isteyen ülkelerse Türkiye'den ricada bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇALAN ÇALANA

ABD'li Wall Street Journal (WSJ), Türkiye'nin rehine kriziyle ilgili Hamas'la yaptığı görüşmelerde, Hamas'ın ancak İsrail'in hapiste tuttuğu Filistinli savaşçıları serbest bırakması ve bombardımanları durdurması karşılığında esir takasını değerlendireceğini söylediğini yazdı.

WSJ'ye konuşan Türk yetkili "Başta Batılı ülkeler olmak üzere birçok devlet Ankara'yla temas halinde. Mesajları gizlice iletmemizi istiyorlar" dedi.

WSJ: BİRÇOK HÜKÜMETTEN TÜRKİYE'YE TALEP YAĞIYOR

WSJ, "Türkiye'deki diplomatlara ve istihbarat görevlilerine, Latin Amerika'dakiler dahil birçok hükümetten talep yağıyor" diye yazdı.

UKRAYNA, RUSYA, ABD ESİR TAKASI VE TAHIL ANLAŞMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde, Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dair, "NATO üyesi ülke, kendisini dünyanın kilit barış arabulucularından biri olarak konumlandırmaya çalışıyordu. Yakın zamanda Ukrayna, Rusya ve ABD arasında esir takası ve tahıl anlaşması görüşmelerine ev sahipliği yaptı" ifadeleri kullanıldı.

"GAZZE'DEKİ DURUM MÜZAKEREYE UYGUN DEĞİL"

Ancak Türk istihbarat yetkilisi, savaşın epey kaotik ilerlediğine dikkat çekerek, "Gazze'deki mevcut fiziki durum müzakereye uygun şartları sağlamıyor" dedi.

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