DEAŞ’lı terörist Bashar Al Sumaidai’ye 17 yıl 6 ay hapis cezası

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Diğer sanık Azzam Ali Hussein Al-Neama da, "Herhangi bir örgüt üyesi değilim. Bu şahısla bir sorun yaşadım, şahıs da Irak'ta etkin bir isim bu yüzden benim hakkımda böyle bir şey oldu. Kesinlikle tahliyemi isterim" dedi.

SUÇ VASFI DEĞİŞTİ

Mahkeme heyeti, hakkında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan dava açılan Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin suç vasfının değiştiğini belirterek "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, Sumaidai'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sumadai'nin karısı Makaram Taha Ali'nin delil yetersizliğinden beraatine karar veren mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verilen Azzam Ali Husseın Al-Neama hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bashar Ghazal Al Sumaidai'nin DEAŞ terör örgütünün en son sözde lideri olan Abdullah Kardaş'ın ölümüne müteakip muhtemel yeni lideri ve örgüt içerisinde "Eğitim Bakanı", "Adalet Bakanı", "Kadıların Kadısı" unvanlarıyla görev üstlendiği belirtiliyordu. Al Sumaidai'nin eşi Makaram Taha Ali'nin ise eşiyle birlikte hareket ederek Irak'tan Suriye'ye ve sonra Türkiye'ye geçiş yaptığı ifade ediliyordu. Diğer şüpheli Azzam Ali Husseın Al-Neama'nın da örgüt üst düzey yöneticisi Al Sumaidai'nin akrabası olduğu, örgütün silah ve mühimmat sorumlusu olduğu kaydediliyordu. Al Sumaidai'nin 12 Mayıs 2022 tarihli yakalama kararıyla Avcılar'daki bir evde sahte kimlikle yakalandığı ve 9 Eylül 2022'de tutuklandığı belirtiliyordu.



İddianamede, Bashar Ghazal Al Sumaidai'nin "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, Azzam Ali Husseın Al-Neama'nın "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyordu. Al Sumadai'nin eşi Makaram Taha Ali'nin de "DEAŞ silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıklamıştı.