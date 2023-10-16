CHP’li İmamoğlu’na vatandaşlardan büyük protesto! Metro istasyonu dumanlarla kaplandı

CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönetimine geldiği ilk günden bu yana İstanbulluların birçok konuda mağdur olmasına neden oldu.

Öte yandan İstanbul'da son 4 senedir bir klasik haline gelen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşı çileden çıkardı.