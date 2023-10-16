16 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li İmamoğlu'na vatandaşlardan büyük protesto! Metro istasyonu dumanlarla kaplandı

CHP'li İmamoğlu'na vatandaşlardan büyük protesto! Metro istasyonu dumanlarla kaplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2023
ABONE OL
CHP’li İmamoğlu’na vatandaşlardan büyük protesto! Metro istasyonu dumanlarla kaplandı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor. Ulaşımda yaşanan skandalların ardı arkası kesilmezken, İstanbul Yenikapı durağında metrodan dumanlar yükseldi. Metro istasyonu dumanla kaplandı, yolculardan istasyonu tahliye etmeleri istendi. CHP'li İBB'yi yolcular yuhalayarak protesto etti.

CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönetimine geldiği ilk günden bu yana İstanbulluların birçok konuda mağdur olmasına neden oldu.

Öte yandan İstanbul'da son 4 senedir bir klasik haline gelen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşı çileden çıkardı.

METRODA DUMANLAR YÜKSELDİ
Fatih'de bulunan Yenikapı Metro İstasyonu'nda M1 Yenikapı-Kirazlı seferini yapan metro aracından çıkan dumanlar korku ve paniğe neden oldu.

VATANDAŞLAR YUHALAYARAK TEPKİ GÖSTERDİ
İstasyon dumanla kaplanırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Yapılan incelemede metro aracının fren sisteminden kaynaklanan bir arıza nedeniyle duman çıktığı öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenikapı Metro İstasyonu'nda meydana geldi.

Yenikapı-Kirazlı seferini yapan metrodan gelen yoğun duman nedeniyle istasyonun yangın alarmı devreye girdi.

Seferler kısa süreli durdurulurken, dumanın aracın fren sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle çıktığı öğrenildi.

İmamoğlu İstanbul’u kendi haline bırakmış!

Arıza yapan aracın çekilmesinin ardından seferler normale dönerken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA