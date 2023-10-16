CHP'li İmamoğlu'na vatandaşlardan büyük protesto! Metro istasyonu dumanlarla kaplandı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor. Ulaşımda yaşanan skandalların ardı arkası kesilmezken, İstanbul Yenikapı durağında metrodan dumanlar yükseldi. Metro istasyonu dumanla kaplandı, yolculardan istasyonu tahliye etmeleri istendi. CHP'li İBB'yi yolcular yuhalayarak protesto etti.
CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönetimine geldiği ilk günden bu yana İstanbulluların birçok konuda mağdur olmasına neden oldu.
Öte yandan İstanbul'da son 4 senedir bir klasik haline gelen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşı çileden çıkardı.
VATANDAŞLAR YUHALAYARAK TEPKİ GÖSTERDİ
İstasyon dumanla kaplanırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Yapılan incelemede metro aracının fren sisteminden kaynaklanan bir arıza nedeniyle duman çıktığı öğrenildi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Yenikapı Metro İstasyonu'nda meydana geldi.
Yenikapı-Kirazlı seferini yapan metrodan gelen yoğun duman nedeniyle istasyonun yangın alarmı devreye girdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uyanır uyanmaz bunu tüketin! 🍵 Yağ yakımını başlatıyor! Karın şişkinliğine 1 bardak...
- "Sezyum-133 atomunun 9.192.631.770 kez 'titreşmesi' için geçen süre" hangisinin özetlenmiş bilimsel tanımıdır?
- 2. Torba Yasa müjdesi geldi! O madde için detaylar belli oldu! 7.500 TL emekli maaşına ara zam, esnafa EYT, ek gösterge, taşerona kadro...
- Osmanlı tarihinde "Mehmed" adında 6 "Murad" adında 5 Osmanlı padişahı varken hangi adı taşıyan 4 Osman padişahı vardır?
- "Harry Potter" kitap ve film serisinin final kısmında adı geçen "Albus Severus"un soyadı nedir?
- 11 haneli T.C kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin T.C kimlik numarasının son hanesi nedir?
- Gönül Dağı Mihriban öldü mü? Gönül Dağı Mihriban kimdir, diziden ayrılıyor mu?
- 10 yıl çalışana erken emeklilik müjdesi! Yaş şartı yok! 1800 prim günüyle o detaya dikkat! 2000-2008 sonrası...
- Ayda 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! SGK o şartı duyurdu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...
- Ev almak isteyene müjde! Bütçeye uygun 2+1, 3+1 prefabrik ev fiyatları açıklandı! 339 bin TL'den...
- MİLLİ MAÇ CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 15 Ekim 2023 Türkiye Letonya maçı TRT 1 canlı izle!
- Teşkilat yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Teşkilat dizisi yeni oyuncular kimler? 15 Ekim TRT 1 Yayın akışı