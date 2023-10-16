Seçimde başarıya götürecek 4 faktör! AK Parti'de 81 ilin fotoğrafı çekildi | İstanbul'da seçim kampanyasının ana teması belli oldu
AK Parti, 14 Mayıs genel seçimlerinin akşamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 15 Mayıs'tan bu yana yerel seçimlere çalışıyor. AK Parti seçmen davranışlarını analiz etti. İstanbul’da seçim kampanyasının ana teması kentsel dönüşüm olacak. Başkan adayı için isim bazlı anketler kasımda başlayacak.
AK Parti'de 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından hedef yerel seçimler oldu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçim sonuçlarıyla birlikte kurmaylarına yerel seçim hazırlıklarına başlamaları talimatını verdi. Bununla birlikte seçim sonuçlarının analiz edilmesini istedi.
Seçim İşleri Başkanlığı 1950'den 2023'e kadar yapılan tüm sonuçların rakamsal analizini yaparken, AR-GE başkanlığı ise seçmen davranışlarını analiz edecek anketler düzenledi. Mayıs ayından Ekim ayına kadar toplamda 350 anket yapıldı.
Metropoller ve ilçeler dâhil seçmen davranışını etkileyen etmenler araştırıldı. Seçmen neden AK Partiye oy veriyor ya da vermiyor bunun cevabı alındı.
HEDEF 31 MART SEÇİMLERİ
AK Parti, 14 Mayıs genel seçimlerinin akşamı Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 15 Mayıstan bu yana yerel seçimlere çalışıyor. Başkan Erdoğan, yerel seçimlerin startını 15 Mayıs'ta verdi. 14 Mayıs'ın ertesi günü yapılan MYK toplantısının da ana gündem maddesi yerel seçimlerdi.
Seçimlerden sonra 52 il başkanı ve 400 ün üzerinde ilçe başkanı değiştirildi. Geçtiğimiz hafta parti vitrinini yenileyen AK Partinin hedefi 31 Mart seçimleri. AK Parti 4'ncü olağanüstü kongresi ile de MKYK'sında yüzde 65'lik değişim ile kadrosunu yeniledi. Yeni MKYK'nın da ilk görevi yerel seçimlere hazırlık oldu.
5 AYDA 350 ANKET DÜZENLENDİ
Seçimlerin ardından seçmen memnuniyeti anketleri yapıldı. Bu kapsamda seçmeninin siyasal tutum ve davranışlarını araştırıldı ve Mayıs- Ekim arasında 350 anket yapıldı.
81 ilin fotoğrafının çekildiği anketlerde mevcut yönetimlerin durumu, şehirlerin durumu ile yerel seçimlerde seçmen davranışlarını etkileyecek faktörler belirlendi. Metropoller için yapılan anketlere ayrı başlıkta değerlendirildi. Muhalefetin yönetimindeki belediyelerde yaşayan seçmene özel sorular soruldu.
İSİM ANKETLERİ KASIMDA BAŞLAYACAK
AK Parti henüz isim bazlı anket yaptırmadı. Başkan adayı için isim bazlı anketler Kasım'da başlayacak. Parti tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir için ortaya atılan isimlerle ilgili herhangi bir anket yapılmadı. İlk etapta vatandaşa açık uçlu anket yapılacak ve seçmenin kimi istediği sorulacak.
Kamuoyunun istediği ve partinin de uygun gördüğü Başkan Erdoğan'ın da dediği gibi 'onun bunun adamı değil, halkın adamı, yük olan değil yük alan adaylar ' seçmene sunulacak. AK Parti'nin yerel seçim beyannamesini de Ocak ayında açıklaması bekleniyor.
BAŞARIYA GÖTÜRECEK 4 FAKTÖR
6 Şubat depreminden bu yana sahayı boş bırakmayan parti yönetimi, bakanlar milletvekili ve teşkilatları ile sahanın nabzını tutuyor. Yerel seçimlerde başarıya götürecek altın değerindeki sorular ve yanıtları da anketler ışığında ortaya çıktı. AK Parti, seçmene neden AK Partiye oy verip vermediğinin yanıtını aldı. Seçmenin neyi, kimi istediğini ve beklentilerini sordu.
İstanbul, İnkâra, İzmir gibi şehirlerin öncelikleri sorunları hayat pahalılığı, ulaşım, göç, alt yapı olarak sıralandı. Bu kapsamda yerel seçimde başarıya götürecek 4 faktör üzerine durulacak. Hayat pahalılığı gündemden kalkacak. Trafik ve ulaşım sorunu bitecek. Belediyecilik hizmetleri aksamayacak. Mülteci ve sokak hayvanları sorunu kalmayacak. İstanbul'da seçim kampanyasının ana teması kentsel dönüşüm olacak.
VATANDAŞ BELEDİYECİLİK HİZMETİ BEKLİYOR
Anket cevaplarına göre; vatandaş 81 ilin tamamında ilk olarak AK Parti'den hayat pahalılığı sorunun çözümünü istiyor. İkinci sırada ise şehrin sorunları geliyor. Bazı şehirlerde sokak hayvanları, bazı şehirlerde ulaşım-trafik ikilisi, bazı şehirlerde göçmen-mülteci sorunu, bazı şehirlerde kira, kiracı, mülk emlak fiyatları sorunu ortaya çıktı.
Muhalefetin yönetimindeki illerin en büyük probleminin belediyecilik hizmetleri olduğu öğrenildi. Vatandaş su,yol,alt yapı, ulaşım gibi hayati konuların çözülmesini istiyor.
METROPOLLERDE BENZER SORUNLAR VAR
İstanbul'da AK Parti seçim kampanyaları kapsamında öncelik ulaşım ve deprem olacak. 2019 seçim vaatlerinde muhalefetin vaatlerini yerine getirmediği anlatılacak. Mültecilerin kontrol altında tutulması, geri dönüş projelerini makro politikalarının hızlandırılması ve ekonomi de kampanyada yer alacak. Ankara'da benzer sorunların ön plana çıktığı öğrenildi.
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