Seçimde başarıya götürecek 4 faktör! AK Parti’de 81 ilin fotoğrafı çekildi | İstanbul’da seçim kampanyasının ana teması belli oldu





İSİM ANKETLERİ KASIMDA BAŞLAYACAK

AK Parti henüz isim bazlı anket yaptırmadı. Başkan adayı için isim bazlı anketler Kasım'da başlayacak. Parti tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir için ortaya atılan isimlerle ilgili herhangi bir anket yapılmadı. İlk etapta vatandaşa açık uçlu anket yapılacak ve seçmenin kimi istediği sorulacak.