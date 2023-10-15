İmamoğlu İstanbul’u kendi haline bırakmış! CHP’li belediyeden yine bir hizmet sorunu! Vatandaşlardan tepki yağdı

CHP HİZMET YARIŞINDA SONUNCU SIRADA KALDI

İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.

İstanbullu her gün ya metrobüs arızasıyla ya da İETT kazasıyla savaşmaya mahkum oldu. Buna en taze örnek Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün arızalanmasıyla geldi.