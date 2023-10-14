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Siyonist sermayeden insanlık suçuna destek! Hollywood'da 700'den fazla oyuncu İsrail için açık mektup imzaladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2023
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Siyonist sermayeden insanlık suçuna destek! Hollywood’da 700’den fazla oyuncu İsrail için açık mektup imzaladı

Siyonist para babalarının güdümündeki Hollywood, Filistinlilere yönelik katliamlar gerçekleştiren terör devleti İsrail'e desteğini açıkladı. ABD'nin 'eğlence sektörü' olarak adlandırılan Hollywood'da 700'den fazla oyuncu İsrail'e desteklerini dile getiren ve Hamas'ı kınayan bir açık mektubu imzaladı. Mektupta Hollywood oyuncuları, eğlence sektörünün liderlerine, terör örgütü olarak lanse ettikleri Hamas'a karşı direniş çağrısında bulundu.

Siyonist sermayeye methiyeler düzen Hollywood, terör devleti İsrail'e açık açık destek verdi.

'Amerikan eğlence endüstrisi' olarak tanımlanan Hollywood'da 700'den fazla oyuncuları, İsrail'e desteklerini dile getiren ve Hamas'ı kınayan bir açık mektup imzaladı.

'EĞLENCE SEKTÖRÜ' LİDERLERİNE HAMAS ÇAĞRISI

Hamas'ın terör örgütü olarak lanse edildiği mektupta eğlence sektörünün liderlerine, "Hamas'a karşı güçlü bir şekilde seslerini yükseltmeleri ve terör örgütünü masum rehineleri ailelerine iade etmeye teşvik etmek için ellerinden geleni yapmaları" çağrısında bulunuluyor.

Terör devleti İsrail'i aklayıp, Filistinlilere yönelik katliamların hiçe sayıldığı mektupta "Bu terörizmdir. Bu kötülüktür. Hamas'ın eylemlerinin hiçbir haklı ya da makul gerekçesi yoktur" denildi.

Yüzlerce ünlü aktör ve aktris tarafından imzalanan mektupta ayrıca, eğlence sektöründeki tanınmış kişilere "savaşla ilgili yanlış bilgileri paylaşmaktan kaçınmaları" ve herhangi bir "propagandayı" güçlendirmekten kaçınmaları yönünde bir uyarıda da bulunuldu.

HOLLYWOOD OYUNCULARINDAN TERÖRE AÇIK DESTEK

Mektuba imza atan isimlerden olan yapımcı Haim Saban ise yaptığı açıklamada çocukların ve sivillerin İsrail tarafından katledilmesini göz ardı ederek, "Hollywood camiası ve dünya çapında bizler, Gazze'de İsrail'i yok etmek isteyen terörist bir rejime karşı kendini savunan İsrail'in yanında durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Creative Community For Peace tarafından yayınlanan mektubu imzalayanlar arasında Chris Pine, Gal Gadot, Amy Schumer, Mark Hamill, Jamie Lee Curtis, Michael Douglas, Bella Thorne ve Jerry Seinfeld de bulunuyor.

İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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