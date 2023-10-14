Siyonist sermayeden insanlık suçuna destek! Hollywood’da 700’den fazla oyuncu İsrail için açık mektup imzaladı

Terör devleti İsrail'i aklayıp, Filistinlilere yönelik katliamların hiçe sayıldığı mektupta "Bu terörizmdir. Bu kötülüktür. Hamas'ın eylemlerinin hiçbir haklı ya da makul gerekçesi yoktur" denildi.

Yüzlerce ünlü aktör ve aktris tarafından imzalanan mektupta ayrıca, eğlence sektöründeki tanınmış kişilere "savaşla ilgili yanlış bilgileri paylaşmaktan kaçınmaları" ve herhangi bir "propagandayı" güçlendirmekten kaçınmaları yönünde bir uyarıda da bulunuldu.