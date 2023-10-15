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Kahramanmaraş'ta gece yarısı deprem!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2023
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Kahramanmaraş’ta gece yarısı deprem!

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Kahramanmaraş'ta saat 01.31'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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