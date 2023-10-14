CHP'li Mansur Yavaş ABB'nin kasasını boşalttı! "Para nerede hesap ver!"

Hakan Han Özcan, "Sayın Yavaş, şeffaf belediyecilik yapacağız diyerek Ankaralıların aklı ile alay ettiniz. Görev süreniz boyunca Ankara'ya ve Ankaralılara hizmet etmek için tek bir çaba sarf etmediniz. ABB Meclis toplantısına bile zahmet edip teşrif etmediniz. Şimdi seçime 5 ay kala Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi üzerinden algı oluşturup vatandaşı kandırmaya çalışıyorsunuz. 3 yıldır yapmadığınızı işi 5 ayda mı yapacaksınız. Israrla sorduğumuz ve cevaplamaktan ısrarla kaçındığınız sorularımızı kısa ve net biçimde tekrar soruyoruz. 3 yıl önce Tatlar Arıtma için demogoji yapmıştınız. 2022 yılında Meclis'in verdiği borçlanma yetkisiyle bir bankadan ASKİ Genel Müdürlüğü için çektiğiniz krediyi, daha düşük faizle aynı banka üzerinden Takasbank'a yatırdınız mı? Bu sayede Ankaralının ne kadar parasını yok ettiniz? Bu para Ankaralının değil de kendi paranız olsaydı, bu işlemi yapar mıydınız? Sayın Mansur Yavaş; Tahrik siyasetinden vazgeçin. Görevinizi yapın ve Ankaralıya, Ankaralının parasının hesabını verin." dedi.