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Türk Dışişleri Bakanlığından SON DAKİKA Lübnan'a seyahat uyarısı

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Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
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Türk Dışişleri Bakanlığından SON DAKİKA Lübnan’a seyahat uyarısı

SON DAKİKA HABERİ | Türk Dışişleri Bakanlığıİsrail ve Filistin'deki olayların Lübnan'ın güneyine yansıması ihtimaline karşı Lübnan'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tedbirli olmaları ve mümkünse Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. İşte o açıklama...

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