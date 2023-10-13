Sözcü TV'de büyük skandal! Cohen Yanarocak bağlanıp İsrail'in katliamını savundu: Biz kesip biçmeyelim mi?
İsrail'in Filistin'e yönelik günlerdir yaptığı katliam sürerken başta ABD olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesi bu katliama destek çıkıyor. Bunun yanında Türkiye bölgedeki tansiyonun düşmesi için çaba gösterirken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'de skandal bir yayın gerçekleşti. Sözcü televizyonunda İsrail-Filistin çatışmasının tartışıldığı programda Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak canlı yayında İsrail'in katliamlarını savundu. Cohen Yanarocak "Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" sözlerini kullandı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek bu bölgeyi ele geçirdi.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girerken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.
İSRAİL ABD İLE KOL KOLA!
İsrail Başbakanı Netanyahu "Orta Doğu'yu değiştireceğiz" mesajı verirken ABD en büyük uçak gemisini bölgeye yollayarak İsrail'e desteğini açıkladı.
ULUSLARARASI TOPLUM SESSİZ
İsrail bölgede günlerdir katliam yaparken, uluslararası toplumda da Türkiye dışında yaşananlara tepki gösteren ülke sayısı yok denecek kadar az.
SÖZCÜ TV'DE BÜYÜK SKANDAL
Binlerce Filistinli çocuk acımasızca İsrail tarafından öldürülürken, Sözcü TV'de Serap Belovacıklı tarafından yönetilen ve İsmail Saymaz ile Deniz Zeyrek'in de konuk olarak katıldığı programda büyük bir skandal yaşandı.
Sözcü TV yayınına konuk olarak alınan Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak da İsrail'in Filistin'e yönelik katliamını meşrulaştırmak için Batı medyasının dillendirdiği yalan propagandalara sarıldı.
"BİZ KESİP BİÇMEYELİM Mİ?"
Cohen Yanarocak, "Bize roket atana biz gül mü atalım? Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" gibi kan donduran ve acımasız zihniyeti gözler önüne seren ifadeler kullandı.
BU NASIL YAYINCILIK?
Yanarocak skandal sözlerin ardından yayından alınırken sosyal medyada kullanıcılar, 'Böylesi bir isim nasıl yayına alınabiliyor' şeklinde tepki gösterdi.
SAVUNMASI DAHA REZİL!
SÖZCÜ ekranlarında aleni bir şekilde İsrail'in işgalini ve katliamlarını meşrulaştırmaya yeltenen Yanarocak gelen tepkilerden sonra "Farklı görüşlere tahammül edememeniz sizin adınıza üzücü" ifadeleriyle kendini akladı.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde de; ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrailli çocukların kafalarının kesildiğine ilişkin görüntüleri gördüğünü iddia ettiği açıklaması Beyaz Saray tarafından açıkça yalanlanmıştı.
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