Sözcü TV’de büyük skandal! Cohen Yanarocak bağlanıp İsrail’in katliamını savundu: Biz kesip biçmeyelim mi?

Sözcü TV yayınına konuk olarak alınan Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak da İsrail'in Filistin'e yönelik katliamını meşrulaştırmak için Batı medyasının dillendirdiği yalan propagandalara sarıldı.

"BİZ KESİP BİÇMEYELİM Mİ?"

Cohen Yanarocak, "Bize roket atana biz gül mü atalım? Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" gibi kan donduran ve acımasız zihniyeti gözler önüne seren ifadeler kullandı.