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Elon Musk'tan ABD Başkanı Biden'a 'ceset' göndermesi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.10.2023
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Elon Musk’tan ABD Başkanı Biden’a ’ceset’ göndermesi!

ABD Başkanı Joe Biden katıldığı programda X’te yalan haberler paylaşılıyor iddialarına Elon Musk'tan kontra geldi. Musk X hesabından yaptığı paylaşımda, "Weekend at Bernie's'deki ceset, kelimenin tam anlamıyla Biden'dan daha canlı gözüküyor." diyerek Biden'a tepki gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden, tüm dünyaya yalan saçtığına inandığı X'in yalan haberler paylaştığını iddia etti.

Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın X'in başına geçmesini eleştirmişti.

Öte yandan bu sözlere tepkisiz kalmayan SpaceX uzay şirketinin ve X'in sahibi Elon Musk bomba niteliğinde karşılık verdi.

"Weekend at Bernie's'deki ceset, kelimenin tam anlamıyla Biden'dan daha canlı gözüküyor."

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