Tüm salon "Kardan Aydınlık" şiirinde tek ses oldu! Başkan Erdoğan liderliğinde Filistin'deki acımasız katliam unutulmadı

Abdurrahim Karakoç'a ait 'Kardan Aydınlık' isimli şiiri seslendiren Başkan Erdoğan'ın sesinin yayınlandığı videoda, Mescid-i Aksa'da direnen Filistinliler ve şehit olan bir Filistinlinin üzerine serilen Türk bayrağı yer almıştı.