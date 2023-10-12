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Tüm salon "Kardan Aydınlık" şiirinde tek ses oldu! Başkan Erdoğan liderliğinde Filistin'deki acımasız katliam unutulmadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2023
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Tüm salon Kardan Aydınlık şiirinde tek ses oldu! Başkan Erdoğan liderliğinde Filistin’deki acımasız katliam unutulmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'na önemli açıklamalarda bulundu. Buluşmada konuşan Başkan Erdoğan Filistin'deki acımasız katliamı unutmadı. Başkan Erdoğan'ın buluşmadaki konuşmasından önce, "Kardan Aydınlık" adlı şiiri ile birlikte Filistin için salonda tezahüratlar yapıldı. Abdurrahim Karakoç'a ait bu şiiri 2021 yılında Başkan Erdoğan Filistin için seslendirmişti. İşte o anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Buluşmada Filistin'deki acımasız katliam unutulmadı.

SALONDA 'KARDAN AYDINLIK' ŞİİRİ TEK BİR SESLE OKUNDU

Salondan 2021 yılında Başkan Erdoğan'ın Filistin için seslendirdiği 'Kardan Aydınlık' şiiri yükseldi.

Abdurrahim Karakoç'a ait 'Kardan Aydınlık' isimli şiiri seslendiren Başkan Erdoğan'ın sesinin yayınlandığı videoda, Mescid-i Aksa'da direnen Filistinliler ve şehit olan bir Filistinlinin üzerine serilen Türk bayrağı yer almıştı.

KARDAN AYDINLIK ŞİİRİ

Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiirde şu sözler yer almıştı:

Gergin uykulardan, kör gecelerden
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Sonra düğüm düğüm bilmecelerden
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Gökten yağmur yağmur yağacak renkler
Daha hoş kokacak otlar, çiçekler

Ardından bitmeyen mutlu gerçekler
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Vurulup ömrünün ilkbaharında
Kanından çiçekler açar yarında

Cümle şehitlerin omuzlarında
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Işıklar dal-budak, her kolu İslâm
Gönüller, yürekler dopdolu İslâm

Tek ölçüsü İslâm, tek yolu İslâm
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

İzmir'in sağından, Van'ın solundan
Erzurum, Edirne, Hatay yolundan

Kapı kapı tekmil Anadolu'mdan
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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